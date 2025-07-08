https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/baklava-kutusundan-para-cikmisti-baskan-yardimcisi-tuter-tutuklandi-1097711353.html
Baklava kutusundan para çıkmıştı: Başkan Yardımcısı Tüter tutuklandı
Baklava kutusundan para çıkmıştı: Başkan Yardımcısı Tüter tutuklandı
Sputnik Türkiye
Manavgat Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter tutuklandı. Tüter, ifadesinde baklava kutusundan 110 bin euro aldığını kabul ederken, bunun belediye... 08.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-08T17:11+0300
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Manavgat Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter tutuklandı.Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan işlemleriyle ilgili rüşvet alındığı yönündeki iddialar üzerine başlatılan soruşturmada makam odasında baklava kutusunda 110 bin euro aldığı belirlenen Tüter’in savcılıktaki ifadesi tamamlandı.Tüter, ifadesinde baklava kutusundan 110 bin euro aldığını kabul ederken, bunun belediye adına değil, iki iş insanı arasında bir komisyon olduğunu iddia etti. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan Mehmet Engin Tüter, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/manavgat-belediye-baskani-niyazi-nefi-kara-icin-tutuklama-talebi-1097702747.html
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antalya, antalya büyükşehir belediyesi, manavgat, manavgat cumhuriyet başsavcılığı, manavgat belediyesi, rüşvet, rüşvet teklifi, rüşvetçilik
antalya, antalya büyükşehir belediyesi, manavgat, manavgat cumhuriyet başsavcılığı, manavgat belediyesi, rüşvet, rüşvet teklifi, rüşvetçilik
Baklava kutusundan para çıkmıştı: Başkan Yardımcısı Tüter tutuklandı
17:11 08.07.2025 (güncellendi: 17:56 08.07.2025)
Manavgat Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter tutuklandı. Tüter, ifadesinde baklava kutusundan 110 bin euro aldığını kabul ederken, bunun belediye adına değil, iki iş insanı arasında bir komisyon olduğunu öne sürdü.
Manavgat Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter tutuklandı.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan işlemleriyle ilgili rüşvet alındığı yönündeki iddialar üzerine başlatılan soruşturmada makam odasında baklava kutusunda 110 bin euro aldığı belirlenen Tüter’in savcılıktaki ifadesi tamamlandı.
Tüter, ifadesinde baklava kutusundan 110 bin euro aldığını kabul ederken, bunun belediye adına değil, iki iş insanı arasında bir komisyon olduğunu iddia etti. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan Mehmet Engin Tüter, tutuklanarak cezaevine gönderildi.