https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/baklava-kutusundan-para-cikmisti-baskan-yardimcisi-tuter-tutuklandi-1097711353.html

Baklava kutusundan para çıkmıştı: Başkan Yardımcısı Tüter tutuklandı

Baklava kutusundan para çıkmıştı: Başkan Yardımcısı Tüter tutuklandı

Sputnik Türkiye

Manavgat Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter tutuklandı. Tüter, ifadesinde baklava kutusundan 110 bin euro aldığını kabul ederken, bunun belediye... 08.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-08T17:11+0300

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manavgat cumhuriyet başsavcılığı

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Manavgat Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter tutuklandı.Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan işlemleriyle ilgili rüşvet alındığı yönündeki iddialar üzerine başlatılan soruşturmada makam odasında baklava kutusunda 110 bin euro aldığı belirlenen Tüter’in savcılıktaki ifadesi tamamlandı.Tüter, ifadesinde baklava kutusundan 110 bin euro aldığını kabul ederken, bunun belediye adına değil, iki iş insanı arasında bir komisyon olduğunu iddia etti. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan Mehmet Engin Tüter, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/manavgat-belediye-baskani-niyazi-nefi-kara-icin-tutuklama-talebi-1097702747.html

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antalya, antalya büyükşehir belediyesi, manavgat, manavgat cumhuriyet başsavcılığı, manavgat belediyesi, rüşvet, rüşvet teklifi, rüşvetçilik