https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/antalya-buyuksehir-belediye-baskani-muhittin-bocek-gorevinden-uzaklastirildi-1097676835.html
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek görevinden uzaklaştırıldı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek görevinden uzaklaştırıldı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanlığı tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu. 07.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-07T20:31+0300
2025-07-07T20:31+0300
2025-07-07T20:36+0300
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İçişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamayla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in görevinden uzaklaştırıldığı bilgisini verdi.Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
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son dakika, i̇çişleri bakanlığı, antalya, muhittin böcek
son dakika, i̇çişleri bakanlığı, antalya, muhittin böcek
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek görevinden uzaklaştırıldı
20:31 07.07.2025 (güncellendi: 20:36 07.07.2025)
Ayrıntılar geliyor
İçişleri Bakanlığı tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamayla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in görevinden uzaklaştırıldığı bilgisini verdi.
Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, hakkında 'Rüşvet Alma' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Antalya 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin 05.07.2025 tarih ve 2025/482 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine Anayasa'nın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.