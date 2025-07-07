Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek görevinden uzaklaştırıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, hakkında 'Rüşvet Alma' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Antalya 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin 05.07.2025 tarih ve 2025/482 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine Anayasa'nın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.