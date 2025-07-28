https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/bursada-yangini-cikardigi-iddia-edilen-ufuk-aytekin-tutuklandi-1098201115.html

Bursa'da yangını çıkardığı iddia edilen Ufuk Aytekin tutuklandı

Bursa'da yangını çıkardığı iddia edilen Ufuk Aytekin tutuklandı

Sputnik Türkiye

Bursa'nın Harmancık ilçesinde orman yangını çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan ve FETÖ'den ihraç edilen eski Hava Kuvvetleri personeli Ufuk Aytekin, "kasten... 28.07.2025, Sputnik Türkiye

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Bursa Harmancık’ta orman yangını çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan ve FETÖ'den ihraç edilen Ufuk Aytekin tutuklandı.Benzin bidonuyla yakalandığı ormanda 'kasten orman yakma' suçundan tutuklanan Ufuk Aytekin hakkında Adalet Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlık şüpheli hakkında FETÖ/PDY bağlantısı bulunması nedeniyle soruşturmanın tüm boyutlarıyla ele alındığını açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/tarim-ve-orman-bakani-yumakli-usak-sivasli-kahramanmaras-onikisubat-ve-izmir-bornovadaki-yanginlar-1098201201.html

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