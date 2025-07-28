Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/bursada-yangini-cikardigi-iddia-edilen-ufuk-aytekin-tutuklandi-1098201115.html
Bursa'da yangını çıkardığı iddia edilen Ufuk Aytekin tutuklandı
Bursa'da yangını çıkardığı iddia edilen Ufuk Aytekin tutuklandı
Sputnik Türkiye
Bursa'nın Harmancık ilçesinde orman yangını çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan ve FETÖ'den ihraç edilen eski Hava Kuvvetleri personeli Ufuk Aytekin, "kasten... 28.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-28T20:22+0300
2025-07-28T20:49+0300
türki̇ye
türkiye
bursa
yangın
yangın söndürme
yangın alarmı
yangın felaketi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1b/1098175589_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6ef669dc3505d48054413b9692347e15.jpg
Bursa Harmancık’ta orman yangını çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan ve FETÖ'den ihraç edilen Ufuk Aytekin tutuklandı.Benzin bidonuyla yakalandığı ormanda 'kasten orman yakma' suçundan tutuklanan Ufuk Aytekin hakkında Adalet Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlık şüpheli hakkında FETÖ/PDY bağlantısı bulunması nedeniyle soruşturmanın tüm boyutlarıyla ele alındığını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/tarim-ve-orman-bakani-yumakli-usak-sivasli-kahramanmaras-onikisubat-ve-izmir-bornovadaki-yanginlar-1098201201.html
türki̇ye
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1b/1098175589_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_015fdc2828f2ef5029db48040a816981.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, bursa, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi
türkiye, bursa, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi

Bursa'da yangını çıkardığı iddia edilen Ufuk Aytekin tutuklandı

20:22 28.07.2025 (güncellendi: 20:49 28.07.2025)
© AA / Mustafa BikeçBursa'nın Orhaneli ilçesindeki orman yangını
Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2025
© AA / Mustafa Bikeç
Abone ol
Bursa'nın Harmancık ilçesinde orman yangını çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan ve FETÖ'den ihraç edilen eski Hava Kuvvetleri personeli Ufuk Aytekin, "kasten orman yakma" suçundan tutuklandı. Şüpheli, ormanda benzin bidonuyla yakalanmıştı.
Bursa Harmancık’ta orman yangını çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan ve FETÖ'den ihraç edilen Ufuk Aytekin tutuklandı.
Benzin bidonuyla yakalandığı ormanda 'kasten orman yakma' suçundan tutuklanan Ufuk Aytekin hakkında Adalet Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlık şüpheli hakkında FETÖ/PDY bağlantısı bulunması nedeniyle soruşturmanın tüm boyutlarıyla ele alındığını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2025
TÜRKİYE
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Uşak Sivaslı, Kahramanmaraş Onikişubat ve İzmir Bornova'daki yangınlar kontrol altında
20:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала