https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/bursada-yangini-cikardigi-iddia-edilen-ufuk-aytekin-tutuklandi-1098201115.html
Bursa'da yangını çıkardığı iddia edilen Ufuk Aytekin tutuklandı
Bursa'da yangını çıkardığı iddia edilen Ufuk Aytekin tutuklandı
Sputnik Türkiye
Bursa'nın Harmancık ilçesinde orman yangını çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan ve FETÖ'den ihraç edilen eski Hava Kuvvetleri personeli Ufuk Aytekin, "kasten... 28.07.2025, Sputnik Türkiye
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Bursa Harmancık’ta orman yangını çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan ve FETÖ'den ihraç edilen Ufuk Aytekin tutuklandı.Benzin bidonuyla yakalandığı ormanda 'kasten orman yakma' suçundan tutuklanan Ufuk Aytekin hakkında Adalet Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlık şüpheli hakkında FETÖ/PDY bağlantısı bulunması nedeniyle soruşturmanın tüm boyutlarıyla ele alındığını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/tarim-ve-orman-bakani-yumakli-usak-sivasli-kahramanmaras-onikisubat-ve-izmir-bornovadaki-yanginlar-1098201201.html
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türkiye, bursa, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi
türkiye, bursa, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi
Bursa'da yangını çıkardığı iddia edilen Ufuk Aytekin tutuklandı
20:22 28.07.2025 (güncellendi: 20:49 28.07.2025)
Bursa'nın Harmancık ilçesinde orman yangını çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan ve FETÖ'den ihraç edilen eski Hava Kuvvetleri personeli Ufuk Aytekin, "kasten orman yakma" suçundan tutuklandı. Şüpheli, ormanda benzin bidonuyla yakalanmıştı.
Bursa Harmancık’ta orman yangını çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan ve FETÖ'den ihraç edilen Ufuk Aytekin tutuklandı.
Benzin bidonuyla yakalandığı ormanda 'kasten orman yakma' suçundan tutuklanan Ufuk Aytekin hakkında Adalet Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlık şüpheli hakkında FETÖ/PDY bağlantısı bulunması nedeniyle soruşturmanın tüm boyutlarıyla ele alındığını açıkladı.