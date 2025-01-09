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Eski milletvekili Ahmet İyimaya hayatını kaybetti
Eski milletvekili Ahmet İyimaya hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Eski AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya 75 yaşında hayatını kaybetti. İyimaya'nın vefat haberi sonrası siyasilerden taziye mesajları geldi. 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T23:25+0300
2025-01-09T23:26+0300
türkiye
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Eski AK Parti Milletvekili İyimaya Ankara'da 75 yaşında yaşamını yitirdi. Ahmet İyimaya'nın cenazesinin cuma günü ikindi namazına müteakip Kocatepe Camisi'nde kılınacak namazın ardından Gölbaşı Mezarlığı'na defnedileceği duyuruldu.Vefat haberini AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Çok üzgünüz. Acımız çok büyük. Zor siyasi yollarda omuz omuza yürüdüğümüz değerli büyüğümüz, milletvekilimiz Ahmet İyimaya ağabeyimiz vefat etti. Bilge bir hukukçu, nitelikli bir siyaset adamı ve millete adanmış yolumuzun sadık bir emekçisiydi. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Değerli ailesinin, milletimizin ve yol arkadaşlarımızın başı sağolsun" ifadeleriyle sosyal medyadan paylaştı.TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:Ahmet İyimaya kimdir?22 Kasım 1950'de Amasya'da dünyaya gelen Ahmet İyimaya, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. İyimaya, 20 ve 21. dönemde Doğru Yol Partisi'nden Amasya, 23, 24, 25 ve 26. dönemde ise AK Parti'den Ankara milletvekili seçildi. 23 ve 24. dönemde Adalet Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulunan İyimaya, Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyesi olarak da görev yaptı.İyimaya, evli ve 3 çocuk babasıydı.
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Eski milletvekili Ahmet İyimaya hayatını kaybetti

23:25 09.01.2025 (güncellendi: 23:26 09.01.2025)
© AA / Dilek Mermer Ahmet İyimaya
Ahmet İyimaya - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2025
© AA / Dilek Mermer
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Eski AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya 75 yaşında hayatını kaybetti. İyimaya'nın vefat haberi sonrası siyasilerden taziye mesajları geldi.
Eski AK Parti Milletvekili İyimaya Ankara'da 75 yaşında yaşamını yitirdi. Ahmet İyimaya'nın cenazesinin cuma günü ikindi namazına müteakip Kocatepe Camisi'nde kılınacak namazın ardından Gölbaşı Mezarlığı'na defnedileceği duyuruldu.
Vefat haberini AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Çok üzgünüz. Acımız çok büyük. Zor siyasi yollarda omuz omuza yürüdüğümüz değerli büyüğümüz, milletvekilimiz Ahmet İyimaya ağabeyimiz vefat etti. Bilge bir hukukçu, nitelikli bir siyaset adamı ve millete adanmış yolumuzun sadık bir emekçisiydi. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Değerli ailesinin, milletimizin ve yol arkadaşlarımızın başı sağolsun" ifadeleriyle sosyal medyadan paylaştı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizde Amasya ve Ankara milletvekilliği ile Anayasa ve Adalet komisyonlarında başkanlık vazifelerinde bulunmuş, ülkemizin değerli hukukçularından Ahmet İyimaya ağabeyimizin vefatını teessürle öğrendim. Kıymetli büyüğümüze Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Ahmet İyimaya kimdir?

22 Kasım 1950'de Amasya'da dünyaya gelen Ahmet İyimaya, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.
İyimaya, 20 ve 21. dönemde Doğru Yol Partisi'nden Amasya, 23, 24, 25 ve 26. dönemde ise AK Parti'den Ankara milletvekili seçildi.
23 ve 24. dönemde Adalet Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulunan İyimaya, Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyesi olarak da görev yaptı.
İyimaya, evli ve 3 çocuk babasıydı.
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