'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' iddiasıyla ilgili Genel Sekreterlik'ten açıklama: 'Görevinden uzaklaştırılmıştır'

"Soruşturma kapsamında dilekçede yer alan iddialar titizlikle incelenmekte olup, şu ana kadar aşçı olarak görev yapan bir kamu personeli 4 Aralık 2025 tarihinde görevinden uzaklaştırılmıştır. Şikayete tabi diğer kişiler hakkında soruşturma derinlemesine devam etmektedir. 12 Aralık 2025 tarihine kadar soruşturmanın tamamlanması öngörülmekte olup, ilgililer hakkında kamu görevinden çıkarılma ve iş akdinin sonlandırılması da dahil olmak üzere gereken disiplin işlemleri uygulanacaktır.