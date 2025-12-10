https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/tbmmde-stajyer-ogrenciye-istismar-iddiasiyla-ilgili-genel-sekreterlikten-aciklama-gorevinden-1101696768.html
'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' iddiasıyla ilgili Genel Sekreterlik'ten açıklama: 'Görevinden uzaklaştırılmıştır'
'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' iddiasıyla ilgili Genel Sekreterlik'ten açıklama: 'Görevinden uzaklaştırılmıştır'
TBMM Genel Sekreterliği 2024-2025 eğitim öğretim döneminde görev yapan bir stajyer öğrencinin ailesi tarafından 19 Kasım 2025 tarihinde taraflarına bir şikayet dilekçesi ilettiğini açıkladı.Dilekçenin 'stajyer öğrenciye istismar' iddiasıyla verildiği ve dilekçeden 1 gün sonra 20 Kasım günü konuyla ilgili idari soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. TBMM Genel Sekreterliği olaya dair şu yazılı açıklamayı yaptı:Açıklamada mevcut soruşturma kapsamında elde edilen hususların adli makamlar ile paylaşılacağı aktarıldı.
TBMM Genel Sekreterliği 2024-2025 eğitim öğretim döneminde görev yapan bir stajyer öğrencinin ailesi tarafından 19 Kasım 2025 tarihinde taraflarına bir şikayet dilekçesi ilettiğini açıkladı.
Dilekçenin 'stajyer öğrenciye istismar' iddiasıyla verildiği ve dilekçeden 1 gün sonra 20 Kasım günü konuyla ilgili idari soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.
TBMM Genel Sekreterliği olaya dair şu yazılı açıklamayı yaptı:
"Soruşturma kapsamında dilekçede yer alan iddialar titizlikle incelenmekte olup, şu ana kadar aşçı olarak görev yapan bir kamu personeli 4 Aralık 2025 tarihinde görevinden uzaklaştırılmıştır. Şikayete tabi diğer kişiler hakkında soruşturma derinlemesine devam etmektedir. 12 Aralık 2025 tarihine kadar soruşturmanın tamamlanması öngörülmekte olup, ilgililer hakkında kamu görevinden çıkarılma ve iş akdinin sonlandırılması da dahil olmak üzere gereken disiplin işlemleri uygulanacaktır.
Açıklamada mevcut soruşturma kapsamında elde edilen hususların adli makamlar ile paylaşılacağı aktarıldı.