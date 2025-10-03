https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/mossad-ajani-serkan-cicek-istanbulda-yakalandi-4-bin-dolar-degerinde-kripto-para-aldi-ama-bilgi-1099870978.html

Mossad ajanı Serkan Çiçek İstanbul'da yakalandı: 4 bin dolar değerinde kripto para aldı ama bilgi toplayamadı



İstanbul'da Mossad ajanı MİT operasyonu ile yakalandı ve gözaltına alındı.Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, İsrail'e çalıştığını tespit ettiği Çiçek için "Metron faaliyeti" adını verdiği operasyon düzenledi.Metron ne demek?Metron, antik Yunanca’da bir şeyi ölçmek için kullanılan birim ya da uygunluk/denge anlamında geçer. Operasyona neden metron faaliyeti adı verildiğine dair bir bilgi ise paylaşılmadı.Mossad ajanı Serkan Çiçek yakalandıMİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen ortak operasyon sonucu İsrail gizli servisi Mossad'a çalıştığı tespit edilen Serkan Çiçek gözaltına alındı.MİT'in yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda, Serkan Çiçek'in İsrail Çevrimiçi Operasyon Merkezi mensubu Faysal Rasheed ile irtibatlı olduğu tespit edildi. Çiçek, Rasheed'in İsrail'in Orta Doğu politikalarına muhalif bir Filistinli aktiviste yönelik ajanlık faaliyetini kabul etti.Adını değiştirdiMİT'in yaptığı çalışmalar ile asıl adı Muhammet Fatih Keleş olan Serkan Çiçek'in, iş hayatında çok miktarda borçlanması sonrasında ismini değiştirdiği tespit edildi. Bunun üzerine Çiçek, ticareti bırakıp 2020 yılından itibaren Pandora Dedeklifliği kurarak dedektiflik yapmaya başladı.İsrail'e casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklanan, kamu kayıtlarındaki kişisel verilerin temini konusunda maddi menfaat karşılığında dedektiflere bilgi veren Musa Kuş ve avukat Tuğrulhan Dip ile tanışan Çiçek, dedektiflik faaliyetleri kapsamında hem şu an tutuklu bulunan Musa Kuş hem de Tuğrulhan Dip ile çalışmalar yürüttü.Faysal Rasheed iletişime geçtiDedektiflik yapan Serkan Çiçek, İsrail Gizli Servisi Mossad ajanlarının dikkatini çekti. Mossad mensubu Faysal Rasheed, kendisini yurt dışında hukuk bürosu personeli olarak tanıtarak 31 Temmuz'da WhatsApp üzerinden Serkan Çiçek ile iletişime geçti.Kripto para ödendiFaysal Rasheed, Serkan Çiçek'ten Başakşehir'de yaşayan İsrail'in Orta Doğu politikalarına muhalif bir Filistinli aktiviste yönelik 4 günlük takip çalışması talep etti. Bu iş kapsamında Rasheed, Serkan Çiçek'e 1 Ağustos'ta 4 bin dolar değerinde kripto para ödemesi yaptı.Faysal Rasheed’in teklifini kabul ettiÇiçek, hedef ismi internetten araştırdığında Filistinli bir aktivist olduğunu öğrendi. Dedektiflik işlerinde destek aldığı Musa Kuş'un İsrail'e çalışması nedeniyle 19 yıl hüküm alarak tutuklandığını bilerek, Faysal Rasheed’in teklifini kabul etti.Bilgi toplayamadıSerkan Çiçek, aslında MOSSAD ajanı olan Faysal Rasheed'in kendisine verdiği adrese giderek hedefteki şahsı araştırdı ancak bulamadı. Bunun üzerine kiralık daire bakma bahanesi ile 1-2 Ağustos'ta siteye girerek keşif çalışması yaptı ancak Serkan Çiçek takip çalışmasında Faysal Rasheed'in istediği bilgileri toplayamadı. Bunun üzerine Rasheed, 3 Ağustos'ta irtibatı sonlandırdı.

