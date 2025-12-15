https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/gazeteci-mehmet-akif-ersoyun-uyusturucu-testi-aciklandi-1101822096.html
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu testi açıklandı
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu testi açıklandı
Uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy'un test sonucu belli oldu. Ünlü ismin uyuşturucu madde kullandığı belirlendi. 15.12.2025, Sputnik Türkiye
İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonunda tutuklanan eski Habertürk Tv Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un test sonucu açıklandı.Yeni Şafak gazetesi muhabiri Burak Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un verdiği uyuşturucu testinin 'pozitif' çıktığını öne sürdü. Paylaşımda, test sonucunda tespit edilen maddenin 'kokain' olduğu iddia edildi. Soruşturma kapsamında bazı isimlere ait uyuşturucu test sonuçlarına ilişkin iddialar kamuoyuna yansıdı.İddialara göre spiker Ela Rumeysa Cebeci’nin yapılan testlerinde 'kokain' ve 'esrar' maddelerine rastlandığı öne sürülürken, Meltem Acet’in uyuşturucu testinin ise 'negatif' çıktığı belirtildi. Aynı dosya kapsamında gazeteci Mehmet Akif Ersoy'la birlikte tutuklandığı ifade edilen Mustafa Manaz’ın test sonucunun da 'kokain pozitif' olduğu belirtildi.Ersoy'la birlikte gözaltına alınan Ufuk Tetik, Dilara Yıldız, Ebru Gülan ve Buse Öztay’ın test sonuçlarının pozitif olduğu açıklandı. Aynı raporda Gizem Ayabaktı, Elif Kılınç'ın test sonuçlarının ise negatif çıktığı kaydedildi.
İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonunda tutuklanan eski Habertürk Tv Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un test sonucu açıklandı.
Yeni Şafak gazetesi muhabiri Burak Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un verdiği uyuşturucu testinin 'pozitif' çıktığını öne sürdü.
Paylaşımda, test sonucunda tespit edilen maddenin 'kokain' olduğu iddia edildi. Soruşturma kapsamında bazı isimlere ait uyuşturucu test sonuçlarına ilişkin iddialar kamuoyuna yansıdı.
İddialara göre spiker Ela Rumeysa Cebeci’nin yapılan testlerinde 'kokain' ve 'esrar' maddelerine rastlandığı öne sürülürken, Meltem Acet’in uyuşturucu testinin ise 'negatif' çıktığı belirtildi.
Aynı dosya kapsamında gazeteci Mehmet Akif Ersoy'la birlikte tutuklandığı ifade edilen Mustafa Manaz’ın test sonucunun da 'kokain pozitif' olduğu belirtildi.
Ersoy'la birlikte gözaltına alınan Ufuk Tetik, Dilara Yıldız, Ebru Gülan ve Buse Öztay’ın test sonuçlarının pozitif olduğu açıklandı. Aynı raporda Gizem Ayabaktı, Elif Kılınç'ın test sonuçlarının ise negatif çıktığı kaydedildi.