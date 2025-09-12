https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/izmirde-iki-polisin-oldurulmesiyle-ilgili-olarak-16-yasindaki-saldirgan-ve-babasi-tutuklandi-1099330986.html
İzmir’de iki polisin öldürülmesiyle ilgili olarak 16 yaşındaki saldırgan ve babası tutuklandı
İzmir’de iki polisin öldürülmesiyle ilgili olarak 16 yaşındaki saldırgan ve babası tutuklandı
Sputnik Türkiye
İzmir’de iki polisin öldürülmesiyle ilgili olarak 16 yaşındaki saldırgan ve babası tutuklandı. 12.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-12T21:36+0300
2025-09-12T21:36+0300
2025-09-12T22:00+0300
türki̇ye
i̇zmir
i̇zmir büyükşehir belediyesi
i̇zmir valiliği
i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı
silahlı saldırı
saldırgan
saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/08/1099186026_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b1578fac4c87ff9141955d0c538692f3.jpg
İzmir’de Balçova Polis Merkezi’ne düzenlenen silahlı saldırıda 2 polisin öldürülmesinde ilişkin 16 yaşındaki E.B. ve babası N.B. tutuklandı. Saldırganın silah kullanmayı av meraklısı babasından öğrendiği, atış talimi yaptığı ve internetten el yapımı patlayıcı hazırlamayı öğrendiği belirlendi. E.B.'nin sosyal medyada terör örgütleriyle bağlantılı hesapları takip ettiği, DEAŞ ideolojisini benimsediği tespit edildi. Lise öğrencisi saldırganın son bir yıldır içine kapanarak sapkın düşüncelere yöneldiği, ailesinin durumu fark etmesine rağmen yetkili makamlara başvurmadığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/izmirde-polis-merkezine-silahli-saldiri-2-sehit-bir-yarali-1099184249.html
türki̇ye
i̇zmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/08/1099186026_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bbc46f4b52f640a7fa7c9a9493dc5ede.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir valiliği, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı, silahlı saldırı, saldırgan, saldırı
i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir valiliği, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı, silahlı saldırı, saldırgan, saldırı
İzmir’de iki polisin öldürülmesiyle ilgili olarak 16 yaşındaki saldırgan ve babası tutuklandı
21:36 12.09.2025 (güncellendi: 22:00 12.09.2025)
İzmir’de iki polisin öldürülmesiyle ilgili olarak 16 yaşındaki saldırgan ve babası tutuklandı.
İzmir’de Balçova Polis Merkezi’ne düzenlenen silahlı saldırıda 2 polisin öldürülmesinde ilişkin 16 yaşındaki E.B. ve babası N.B. tutuklandı.
Saldırganın silah kullanmayı av meraklısı babasından öğrendiği, atış talimi yaptığı ve internetten el yapımı patlayıcı hazırlamayı öğrendiği belirlendi. E.B.'nin sosyal medyada terör örgütleriyle bağlantılı hesapları takip ettiği, DEAŞ ideolojisini benimsediği tespit edildi.
Lise öğrencisi saldırganın son bir yıldır içine kapanarak sapkın düşüncelere yöneldiği, ailesinin durumu fark etmesine rağmen yetkili makamlara başvurmadığı öğrenildi.