https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/izmirde-iki-polisin-oldurulmesiyle-ilgili-olarak-16-yasindaki-saldirgan-ve-babasi-tutuklandi-1099330986.html

İzmir’de iki polisin öldürülmesiyle ilgili olarak 16 yaşındaki saldırgan ve babası tutuklandı

İzmir’de iki polisin öldürülmesiyle ilgili olarak 16 yaşındaki saldırgan ve babası tutuklandı. 12.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-12T21:36+0300

2025-09-12T21:36+0300

2025-09-12T22:00+0300

İzmir’de Balçova Polis Merkezi’ne düzenlenen silahlı saldırıda 2 polisin öldürülmesinde ilişkin 16 yaşındaki E.B. ve babası N.B. tutuklandı. Saldırganın silah kullanmayı av meraklısı babasından öğrendiği, atış talimi yaptığı ve internetten el yapımı patlayıcı hazırlamayı öğrendiği belirlendi. E.B.'nin sosyal medyada terör örgütleriyle bağlantılı hesapları takip ettiği, DEAŞ ideolojisini benimsediği tespit edildi. Lise öğrencisi saldırganın son bir yıldır içine kapanarak sapkın düşüncelere yöneldiği, ailesinin durumu fark etmesine rağmen yetkili makamlara başvurmadığı öğrenildi.

