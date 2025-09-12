Türkiye
İzmir'de iki polisin öldürülmesiyle ilgili olarak 16 yaşındaki saldırgan ve babası tutuklandı
İzmir’de iki polisin öldürülmesiyle ilgili olarak 16 yaşındaki saldırgan ve babası tutuklandı
İzmir’de iki polisin öldürülmesiyle ilgili olarak 16 yaşındaki saldırgan ve babası tutuklandı
12.09.2025
İzmir’de Balçova Polis Merkezi’ne düzenlenen silahlı saldırıda 2 polisin öldürülmesinde ilişkin 16 yaşındaki E.B. ve babası N.B. tutuklandı. Saldırganın silah kullanmayı av meraklısı babasından öğrendiği, atış talimi yaptığı ve internetten el yapımı patlayıcı hazırlamayı öğrendiği belirlendi. E.B.'nin sosyal medyada terör örgütleriyle bağlantılı hesapları takip ettiği, DEAŞ ideolojisini benimsediği tespit edildi. Lise öğrencisi saldırganın son bir yıldır içine kapanarak sapkın düşüncelere yöneldiği, ailesinin durumu fark etmesine rağmen yetkili makamlara başvurmadığı öğrenildi.
İzmir'de iki polisin öldürülmesiyle ilgili olarak 16 yaşındaki saldırgan ve babası tutuklandı

21:36 12.09.2025 (güncellendi: 22:00 12.09.2025)
İzmir’de iki polisin öldürülmesiyle ilgili olarak 16 yaşındaki saldırgan ve babası tutuklandı.
İzmir’de Balçova Polis Merkezi’ne düzenlenen silahlı saldırıda 2 polisin öldürülmesinde ilişkin 16 yaşındaki E.B. ve babası N.B. tutuklandı.
Saldırganın silah kullanmayı av meraklısı babasından öğrendiği, atış talimi yaptığı ve internetten el yapımı patlayıcı hazırlamayı öğrendiği belirlendi. E.B.'nin sosyal medyada terör örgütleriyle bağlantılı hesapları takip ettiği, DEAŞ ideolojisini benimsediği tespit edildi.
Lise öğrencisi saldırganın son bir yıldır içine kapanarak sapkın düşüncelere yöneldiği, ailesinin durumu fark etmesine rağmen yetkili makamlara başvurmadığı öğrenildi.
İzmir son dakika - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2025
TÜRKİYE
İzmir Balçova’da polis merkezine silahlı saldırı: 2 polis şehit oldu, yayın yasağı getirildi
8 Eylül, 09:55
