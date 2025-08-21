https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/istanbulun-en-eski-hastanelerinden-biri-kapaniyor-127-yillik-hastanenin-kapisina-kilit-vurulacak-1098745241.html

İstanbul'un en eski hastanelerinden biri kapanıyor: 127 yıllık hastanenin kapısına kilit vurulacak

İstanbul'da 127 yıldır hizmet veren Özel Balat Or-Ahayim Musevi Hastanesi kapanıyor. 21.08.2025, Sputnik Türkiye

Özel Balat Or-Arayim Musevi Hastanesi, yönetim kurulu kararıyla kapatılıyor. 127 yıllık hastanenin yönetimi aldığı kararla, sağlık hizmetlerinin “sürekli ve kalıcı olarak sona erdirileceğini” duyurdu.Çalışanlara gönderilen fesih bildiriminde, tüm faaliyetlerin durdurulacağı ve işletmenin tamamen kapatılacağı belirtildi. Ekonomim'in haberine göre, ayrıca kapanışın ardından personelin hak ettiği kıdem tazminatlarının ödeneceği, talep edenlerin ise iş arama izinlerini toplu olarak kullanabileceği vurgulandı.Or-Ahayim Hastanesi ne zaman kuruldu? Kim kurdu?1898'de hayırsever Musevi cemaatinin girişimiyle kurulan Or-Ahayim Hastanesi, özellikle salgın hastalık dönemlerinde ve zor zamanlarda verdiği sağlık hizmetiyle hafızalara kazındı. “Or-Ahayim” (İbranice: “Hayat Işığı”) adıyla; idealist doktorlar ve hayırseverlerin girişimleriyle küçük bir sağlık ocağı olarak faaliyete başladı. II. Abdülhamid’in fermanıyla kurulan bu hastanenin temeli, dönemin Musevi cemaati liderlerinin çabalarıyla atıldı.Hastanenin kuruluşu, evlere dağıtılan kumbaralar, yurtdışına yapılan yardım çağrıları, düzenlenen balolar, piyesler ve rozet satışı gibi etkinliklerle toplanan 11 bin altınla gerçekleşti. İnşaatı ise Mimar Gabriel Tedesçi tarafından tamamlandı. 1920'lerde Bağdatlı işadamı Sir Elllie Kadoorie’nin büyük bağışı, hastanenin alanına üç yeni bina kazandırdı ve modern hastaneciliğin temellerini attı. Bu binalardan ikisi halen kullanılmakta.Hastane, Birinci Dünya Savaşı, Balkan Savaşları, İstanbul’un işgali gibi kritik dönemlerde faaliyet gösterdi. 1914’te yaralı askerler için 30, ardından 40 yataklı karantina pavyonlarını Hilal-i Ahmer’e devretti ve çalışanları üstün gayretten dolayı ödüllendirildi.

