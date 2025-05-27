https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/tcmb-duyurdu-paparaya-kayyum-atandi-1096567740.html

TCMB duyurdu: Papara'ya kayyum atandı

TCMB duyurdu: Papara'ya kayyum atandı

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Papara Elektronik Para A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atandığını duyurdu. Kararın, MASAK ve... 27.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-27T19:06+0300

2025-05-27T19:06+0300

2025-05-27T19:14+0300

ekonomi̇

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

banka

banka hesabı

banka dolandırıcılığı

banka soygunu

yasa dışı bahis

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TCMB, mahkeme kararıyla Papara Elektronik Para A.Ş.'ye TMSF'nin kayyum olarak atandığını duyurdu.Kararın, MASAK ve ilgili kurumların raporları doğrultusunda yürütülen soruşturma kapsamında mahkeme kararıyla alındığı belirtildi. TCMB, süreç boyunca Papara’daki işlemlere günlük limit uygulanacağını ve kullanıcı fonlarının bankalar nezdinde güvence altında olduğunu açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/paparaya-yasa-disi-bahis-operasyonu-13-supheli-yakalandi-1096541865.html

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Sputnik Türkiye

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), banka, banka hesabı, banka dolandırıcılığı, banka soygunu, yasa dışı bahis