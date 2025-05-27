https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/tcmb-duyurdu-paparaya-kayyum-atandi-1096567740.html
TCMB duyurdu: Papara'ya kayyum atandı
TCMB duyurdu: Papara'ya kayyum atandı
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Papara Elektronik Para A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atandığını duyurdu. Kararın, MASAK ve... 27.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-27T19:06+0300
2025-05-27T19:06+0300
2025-05-27T19:14+0300
ekonomi̇
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
banka
banka hesabı
banka dolandırıcılığı
banka soygunu
yasa dışı bahis
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TCMB, mahkeme kararıyla Papara Elektronik Para A.Ş.'ye TMSF'nin kayyum olarak atandığını duyurdu.Kararın, MASAK ve ilgili kurumların raporları doğrultusunda yürütülen soruşturma kapsamında mahkeme kararıyla alındığı belirtildi. TCMB, süreç boyunca Papara’daki işlemlere günlük limit uygulanacağını ve kullanıcı fonlarının bankalar nezdinde güvence altında olduğunu açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/paparaya-yasa-disi-bahis-operasyonu-13-supheli-yakalandi-1096541865.html
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türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), banka, banka hesabı, banka dolandırıcılığı, banka soygunu, yasa dışı bahis
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), banka, banka hesabı, banka dolandırıcılığı, banka soygunu, yasa dışı bahis
TCMB duyurdu: Papara'ya kayyum atandı
19:06 27.05.2025 (güncellendi: 19:14 27.05.2025)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Papara Elektronik Para A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atandığını duyurdu. Kararın, MASAK ve ilgili kurumların raporları doğrultusunda yürütülen soruşturma kapsamında mahkeme kararıyla alındığı belirtildi.
TCMB, mahkeme kararıyla Papara Elektronik Para A.Ş.'ye TMSF'nin kayyum olarak atandığını duyurdu.
Kararın, MASAK ve ilgili kurumların raporları doğrultusunda yürütülen soruşturma kapsamında mahkeme kararıyla alındığı belirtildi. TCMB, süreç boyunca Papara’daki işlemlere günlük limit uygulanacağını ve kullanıcı fonlarının bankalar nezdinde güvence altında olduğunu açıkladı.