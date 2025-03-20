https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/ibb-baskani-vekaleti-gorevine-meclis-uyesi-nuri-aslan-getirildi-1094703176.html

İBB Başkanı vekaleti görevine Meclis Üyesi Nuri Aslan getirildi

İBB Başkanı vekaleti görevine Meclis Üyesi Nuri Aslan getirildi

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı vekaleti görevine CHP'li İBB Meclis Üyesi Nuri Aslan getirildi. 20.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-20T17:18+0300

2025-03-20T17:18+0300

2025-03-20T17:20+0300

türki̇ye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

i̇stanbul valiliği

ekrem i̇mamoğlu

nuri aslan

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı vekaleti görevine CHP'li İBB Meclis Üyesi Nuri Aslan getirildi. Aslan'ın 'vekalet' yazısını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kendi el yazısıyla hazırlamıştı. Yazıda "İstanbul Büyükşehir Belediyesi işlemlerinin akamete uğramaması için bu süreçte İBB Başkanı vekaleti görevi İBB Meclis Üyesi Nuri Aslan tarafından yürütülecektir." ifadeleri yer aldı. İmamoğlu 'vekalet' yazısını kendi yazdıİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından dün el yazısıyla hazırlanan "vekalet" yazısı, İBB Özel Kalem Müdürlüğüne verildi. İmamoğlu'nun yazısında, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi işlemlerinin akamete uğramaması için bu süreçte İBB Başkanı vekaleti görevi İBB Meclis Üyesi Nuri Aslan tarafından yürütülecektir." ifadelerine yer verildi.Bu yazı üzerine İBB Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı Nurten Uğursoy tarafından, İstanbul Valiliği, Nuri Aslan ve A+B Planı ile C+D+E Planı'ndan oluşan dağıtım yerlerine resmi yazı gönderildi. Yazıda, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi işlemlerinin akamete uğramaması için bu süre zarfında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı vekaleti görevinin, Meclis Üyesi Sayın Nuri Aslan tarafından yürütüleceğine dair İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu tarafından gönderilen ilgili yazı ekte sunulmaktadır." ifadeleri yer aldı.Nuri Aslan kimdir?Nuri Aslan, Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gemi İnşaatı Mühendisliği mezunu. Siyasete 1999-2004 yılları arasında Küçükçekmece Belediye Meclis Üyesi olarak başlayan Arslan, İBB Meclis üyesi olarak görev yapıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/chpli-gokhan-gunaydin-acikladi-istanbul-valiliginden-yeni-karar-1094701258.html

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