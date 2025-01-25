https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/usta-gazeteci-deniz-arman-son-yolculuguna-ugurlandi-1093048663.html

Usta gazeteci Deniz Arman son yolculuğuna uğurlandı

Usta gazeteci Deniz Arman son yolculuğuna uğurlandı

Sputnik Türkiye

Televizyoncu ve gazeteci Deniz Arman dün yaşamını yitirdi. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Arman için Beşiktaş'taki Vişnezade Camiisi'nde cenaze... 25.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-25T15:48+0300

2025-01-25T15:48+0300

2025-01-25T15:48+0300

türkiye

türkiye

deniz arman

zincirlikuyu mezarlığı

beşiktaş

cenaze töreni

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/19/1093048506_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_c83278126c706d59f555ba20c0b67bf6.jpg

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 64 yaşında vefat eden usta gezeteci ve televizyoncu Deniz Arman'ın cenazesi bugün toprağa verildi. Arman'ın cenaze töreni, Beşiktaş'taki Vişnezade Camisi'nde düzenlendi.Sevenlerinin son yolculuğunda yalnız bırakmadığı cenaze töreninde Arman'ın oğlu Volga Arman, eski eşi Bercis Gülerman ve yakınları, taziyeleri kabul etti. Arman'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.Usta gazeteci, yaklaşık iki aydır Çam ve Sakura Hastanesi'nde akciğer kanseri nedeniyle tedavi görmekteydi. Oğlu Volga Arman'dan açıklamaBabası için gözyaşı döken Volga Arman, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sahadan gelen ve 1990'lı yıllarda ellerini taşın altına koyan bir ekipti. Çok fazla şey atlattılar, mahkemeler olsun, ölüm tehditleri olsun. Türkiye'nin hiç bilmediği, belki de onlar olmasa açığa çıkmayacak bir çok şeyi açığa çıkardılar. O yüzden o da babasıyla, benim Ülkü dedemle gurur duyardı gazeteci olarak. Ben de onunla gurur duyuyorum. Bana bıraktığı, Beşiktaş sevgisi ve onurlu bir yaşamın nasıl olduğu oldu" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/usta-gazeteci-deniz-arman-hayatini-kaybetti-1093013248.html

türkiye

zincirlikuyu mezarlığı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, deniz arman, zincirlikuyu mezarlığı, beşiktaş, cenaze töreni