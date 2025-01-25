https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/usta-gazeteci-deniz-arman-son-yolculuguna-ugurlandi-1093048663.html
Usta gazeteci Deniz Arman son yolculuğuna uğurlandı
Usta gazeteci Deniz Arman son yolculuğuna uğurlandı
Sputnik Türkiye
Televizyoncu ve gazeteci Deniz Arman dün yaşamını yitirdi. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Arman için Beşiktaş'taki Vişnezade Camiisi'nde cenaze... 25.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-25T15:48+0300
2025-01-25T15:48+0300
2025-01-25T15:48+0300
türkiye
türkiye
deniz arman
zincirlikuyu mezarlığı
beşiktaş
cenaze töreni
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İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 64 yaşında vefat eden usta gezeteci ve televizyoncu Deniz Arman'ın cenazesi bugün toprağa verildi. Arman'ın cenaze töreni, Beşiktaş'taki Vişnezade Camisi'nde düzenlendi.Sevenlerinin son yolculuğunda yalnız bırakmadığı cenaze töreninde Arman'ın oğlu Volga Arman, eski eşi Bercis Gülerman ve yakınları, taziyeleri kabul etti. Arman'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.Usta gazeteci, yaklaşık iki aydır Çam ve Sakura Hastanesi'nde akciğer kanseri nedeniyle tedavi görmekteydi. Oğlu Volga Arman'dan açıklamaBabası için gözyaşı döken Volga Arman, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sahadan gelen ve 1990'lı yıllarda ellerini taşın altına koyan bir ekipti. Çok fazla şey atlattılar, mahkemeler olsun, ölüm tehditleri olsun. Türkiye'nin hiç bilmediği, belki de onlar olmasa açığa çıkmayacak bir çok şeyi açığa çıkardılar. O yüzden o da babasıyla, benim Ülkü dedemle gurur duyardı gazeteci olarak. Ben de onunla gurur duyuyorum. Bana bıraktığı, Beşiktaş sevgisi ve onurlu bir yaşamın nasıl olduğu oldu" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/usta-gazeteci-deniz-arman-hayatini-kaybetti-1093013248.html
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türkiye, deniz arman, zincirlikuyu mezarlığı, beşiktaş, cenaze töreni
türkiye, deniz arman, zincirlikuyu mezarlığı, beşiktaş, cenaze töreni
Usta gazeteci Deniz Arman son yolculuğuna uğurlandı
Televizyoncu ve gazeteci Deniz Arman dün yaşamını yitirdi. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Arman için Beşiktaş'taki Vişnezade Camiisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 64 yaşında vefat eden usta gezeteci ve televizyoncu Deniz Arman'ın cenazesi bugün toprağa verildi. Arman'ın cenaze töreni, Beşiktaş'taki Vişnezade Camisi'nde düzenlendi.
Sevenlerinin son yolculuğunda yalnız bırakmadığı cenaze töreninde Arman'ın oğlu Volga Arman, eski eşi Bercis Gülerman ve yakınları, taziyeleri kabul etti. Arman'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.
Usta gazeteci, yaklaşık iki aydır Çam ve Sakura Hastanesi'nde akciğer kanseri nedeniyle tedavi görmekteydi.
Oğlu Volga Arman'dan açıklama
Babası için gözyaşı döken Volga Arman, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sahadan gelen ve 1990'lı yıllarda ellerini taşın altına koyan bir ekipti. Çok fazla şey atlattılar, mahkemeler olsun, ölüm tehditleri olsun. Türkiye'nin hiç bilmediği, belki de onlar olmasa açığa çıkmayacak bir çok şeyi açığa çıkardılar. O yüzden o da babasıyla, benim Ülkü dedemle gurur duyardı gazeteci olarak. Ben de onunla gurur duyuyorum. Bana bıraktığı, Beşiktaş sevgisi ve onurlu bir yaşamın nasıl olduğu oldu" ifadelerini kullandı.