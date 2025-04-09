https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/avukat-firat-epozdemir-icin-20-yila-kadar-hapis-istemiyle-iddianame-hazirlandi-1095245899.html
Avukat Fırat Epözdemir için 20 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı
Avukat Fırat Epözdemir için 20 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi avukat Fırat Epözdemir için iddianame hazırlandı. Epözdemir için 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi. 09.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-09T11:55+0300
2025-04-09T11:55+0300
2025-04-09T11:55+0300
türki̇ye
fırat epözdemir
i̇stanbul barosu
i̇stanbul havalimanı
terör soruşturması
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İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Fırat Epözdemir hakkındaki soruşturma tamamlandı. Epözdemir hakkında, 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'terör örgütüne üye olmak' suçlamalarıyla 20 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.23 Ocak'ta gözaltına alınmıştıEpözdemir, 23 Ocak'ta yurtdışı dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmış, ifadesinin ardından 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'terör örgütüne üye olmak' suçlamalarıyla tutuklanmıştı. İddianamede, Epözdemir’in PKK/KCK silahlı terör örgütünün talimatı ile kurulan HDK içerisinde görev aldığı, HDK'nın talimatı ile kurulan "diren cizre" isimli whatsapp grubuna üye olduğu belirtildi.Yine iddianamede, gruptaki üyeler ile Cizre ilçesinde yaşanan olaylara desteğe gittikleri, HDK’nın Cizre ilçesi ile ilgili açıklamalarından sonra şüphelinin kendi iradesini örgüt iradesine terk ederek aldığı emir ve talimatı yerine getirdiği ifade edildi. Yine Epözdemir’in Cizre ilçesinde terör örgütü lehine faaliyetlerde bulunduğu, örgüt hiyerarşi içerisinde hareket ettiği tespit edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/istanbul-barosu-yonetim-kurulu-uyesi-avukat-firat-epozdemir-icin-tutuklama-talep-edildi-1093051626.html
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fırat epözdemir, i̇stanbul barosu, i̇stanbul havalimanı, terör soruşturması
fırat epözdemir, i̇stanbul barosu, i̇stanbul havalimanı, terör soruşturması
Avukat Fırat Epözdemir için 20 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı
İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi avukat Fırat Epözdemir için iddianame hazırlandı. Epözdemir için 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Fırat Epözdemir hakkındaki soruşturma tamamlandı. Epözdemir hakkında, 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'terör örgütüne üye olmak' suçlamalarıyla 20 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
23 Ocak'ta gözaltına alınmıştı
Epözdemir, 23 Ocak'ta yurtdışı dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmış, ifadesinin ardından 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'terör örgütüne üye olmak' suçlamalarıyla tutuklanmıştı. İddianamede, Epözdemir’in PKK/KCK silahlı terör örgütünün talimatı ile kurulan HDK içerisinde görev aldığı, HDK'nın talimatı ile kurulan "diren cizre" isimli whatsapp grubuna üye olduğu belirtildi.
Yine iddianamede, gruptaki üyeler ile Cizre ilçesinde yaşanan olaylara desteğe gittikleri, HDK’nın Cizre ilçesi ile ilgili açıklamalarından sonra şüphelinin kendi iradesini örgüt iradesine terk ederek aldığı emir ve talimatı yerine getirdiği ifade edildi. Yine Epözdemir’in Cizre ilçesinde terör örgütü lehine faaliyetlerde bulunduğu, örgüt hiyerarşi içerisinde hareket ettiği tespit edildi.