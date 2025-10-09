https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/ankara-buyuksehir-belediyesi-melek-mosso-konseri-ihalesini-iptal-etti-1100056537.html
Ankara Büyükşehir Belediyesi Melek Mosso konseri ihalesini iptal etti
Ankara Büyükşehir Belediyesi Melek Mosso konseri ihalesini iptal etti
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Melek Mosso'nun Atatürk Çocukları Parkı'nda konser vermesi için 17 Ekim'de yapacağı ihaleyi iptal etti.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Melek Mosso konseri ihalesini iptal ettiğini duyurdu.

Ankara Büyükşehir'den konser iptali

ABB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Melek Mosso'nun sahne alması planlanan konserin ihalesinin 17 Ekim'de saat 11.30'da açık usulde yapılması için 3 Ekim'de ilana çıkmıştı.

Melek Mosso konser ihalesi iptal

Ancak Elektronik Kamu Alımları Platformu'nda (EKAP) yer alan ilana göre ABB, Melek Mosso konseri ihalesini iptal etti.

İhale neden iptal edildi?

EKAP'taki duyuruda, ihalenin iptaline gerekçe olarak, "İdaremizce sanatçı Melek Mosso konseri düzenlenmesinden vazgeçilmesi sebebiyle söz konusu hizmet alımı işine ihtiyaç kalmamıştır." ifadesi kullanıldı.

Büyükşehirden bir açıklama yapılmadı

İhalenin iptaliyle ilgili ABB'den herhangi bir açıklama yapılmadı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Melek Mosso konseri ihalesini iptal etti
15:05 09.10.2025 (güncellendi: 15:06 09.10.2025)
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Melek Mosso'nun Atatürk Çocukları Parkı'nda konser vermesi için 17 Ekim'de yapacağı ihaleyi iptal etti.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Melek Mosso konseri ihalesini iptal ettiğini duyurdu.
Ankara Büyükşehir'den konser iptali
ABB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Melek Mosso'nun sahne alması planlanan konserin ihalesinin 17 Ekim'de saat 11.30'da açık usulde yapılması için 3 Ekim'de ilana çıkmıştı.
Melek Mosso konser ihalesi iptal
Ancak Elektronik Kamu Alımları Platformu'nda (EKAP) yer alan ilana göre ABB, Melek Mosso konseri ihalesini iptal etti.
İhale neden iptal edildi?
EKAP'taki duyuruda, ihalenin iptaline gerekçe olarak, "İdaremizce sanatçı Melek Mosso konseri düzenlenmesinden vazgeçilmesi sebebiyle söz konusu hizmet alımı işine ihtiyaç kalmamıştır." ifadesi kullanıldı.
Büyükşehirden bir açıklama yapılmadı
İhalenin iptaliyle ilgili ABB'den herhangi bir açıklama yapılmadı.