Başsavcı Akın Gürlek açıkladı, İBB iddianamesi hazır: 3 bin 900 sayfadan oluşan dosyada 402 şüpheli var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonuna ilişkin iddianamenin yarım saat içinde... 11.11.2025, Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklaması şöyle:Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bugün itibarıyla iddianamemizle (105)’i tutuklu, (170)’i adli kontrollü, (7)’si yakalama emriyle aranan (402) şüpheli ve (1)’i adli kontrollü (5) müşteki şüpheli hakkında toplam (143) farklı eylemle ilgili olarak “Suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme, rüşvet alma, rüşvet verme, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık, vergi usul kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kişisel verilerin kaydedilmesi, kişisel verileri ele geçirme ve yayma, çevrenin kasten kirletilmesi, orman kanununa muhalefet, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, kamu malına zarar verme, maden kanununa muhalefet ve orman kanununa muhalefet” suçlarından İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde kamu davası açılmıştır.Hakkında kamu davası açılan şüphelilerden (99)’u örgüt mensubu (1’i örgütün kurucusu ve lideri şüpheli Ekrem İmamoğlu, 6’sı örgüt yöneticileri şüpheliler Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün, 92’si örgüt üyesi olmak üzere), geri kalanı örgüt mensubu olmamakla birlikte bağlantılı suçlar işleyen konumundadır.İddianamede örgütün kurucusu ve lideri şüpheli Ekrem İmamoğlu hakkında;Doğrudan işlediği suçlar olan suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet (12 kez), suç gelirlerinin aklanması (7 kez), kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık (7 kez) suçlarından,Suç örgütünün kurucusu ve lideri olması dolayısıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 220/5’inci maddesi uyarınca örgütün faaliyeti çerçevesinde örgüt mensupları tarafından işlenen kişisel verilerin kaydedilmesi (2 kez), kişisel verileri ele geçirme ve yayma (2 kez), suç delillerini gizleme (4 kez), haberleşmenin engellenmesi, kamu malına zarar verme, rüşvet alma (47 kez), halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, irtikap (9 kez), kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık (39 kez), suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama (4 kez), ihaleye fesat karıştırma (70 kez), çevrenin kasten kirletilmesi, vergi usul kanununa muhalefet, orman kanununa muhalefet, maden kanununa muhalefet suçlarından olmak üzere toplamda iddianameye konu (142) eylemle ilgili olarak cezalandırma talep edilmiştir.Hakkında işlem yapılan bir kısım şüpheliler yönünden soruşturma devam etmektedir.Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

