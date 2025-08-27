https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/eski-mke-baskani-ismet-sayhan-tutuklandi-1098872510.html
Eski MKE Başkanı İsmet Sayhan tutuklandı
Eski MKE Başkanı İsmet Sayhan tutuklandı
Eski Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan, "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri amacı dışında kullanma, hile ile alma"... 27.08.2025
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, liderliğini Selahattin Yılmaz’ın yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik soruşturma yürütüyor. Bu kapsamda örgütle bağlantısı bulunduğu değerlendirilen eski Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan, 24 Ağustos’ta Ankara’da gözaltına alındı.Gözaltı işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen Sayhan, buradaki sorgusunun tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Daha sonra Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.Tutuklanarak cezaevine gönderildiSavcılıkça ifadesi alınan Sayhan, "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma” suçundan hakimliğe sevk edildi.Sulh Ceza Hakimliğinde ifadesi alınan Sayhan'ın tutuklanmasına karar verildi.Ne olmuştu?Organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli, Ankara, Antalya, Muğla ve Samsun'da düzenlenen operasyonlar kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen aralarında Selahattin Yılmaz'ın da olduğu 10 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 6'sı adli kontrol tedbiri uygulanmak üzere 7'si serbest bırakılmıştı.
27.08.2025
