https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/eski-mke-baskani-ismet-sayhan-tutuklandi-1098872510.html

Eski MKE Başkanı İsmet Sayhan tutuklandı

Eski MKE Başkanı İsmet Sayhan tutuklandı

Sputnik Türkiye

Eski Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan, "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri amacı dışında kullanma, hile ile alma”... 27.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-27T15:15+0300

2025-08-27T15:15+0300

2025-08-27T15:29+0300

türki̇ye

mke

makine kimya endüstrisi kurumu (mke)

cumhuriyet başsavcılığı

i̇stanbul emniyet müdürlüğü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1b/1098873446_0:179:3006:1870_1920x0_80_0_0_be6c63f2949129fecb98e2c9baaba760.jpg

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, liderliğini Selahattin Yılmaz’ın yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik soruşturma yürütüyor. Bu kapsamda örgütle bağlantısı bulunduğu değerlendirilen eski Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan, 24 Ağustos’ta Ankara’da gözaltına alındı.Gözaltı işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen Sayhan, buradaki sorgusunun tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Daha sonra Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.Tutuklanarak cezaevine gönderildiSavcılıkça ifadesi alınan Sayhan, "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma” suçundan hakimliğe sevk edildi.Sulh Ceza Hakimliğinde ifadesi alınan Sayhan'ın tutuklanmasına karar verildi.Ne olmuştu?Organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli, Ankara, Antalya, Muğla ve Samsun'da düzenlenen operasyonlar kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen aralarında Selahattin Yılmaz'ın da olduğu 10 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 6'sı adli kontrol tedbiri uygulanmak üzere 7'si serbest bırakılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/istanbullular-dikkat-sishane-metro-istasyonu-kapatildi-1098872019.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mke, makine kimya endüstrisi kurumu (mke), cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul emniyet müdürlüğü