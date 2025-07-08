https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/adana-buyuksehir-belediye-baskani-zeydan-karalar-tutuklandi-1097715599.html

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklandı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklandı

Sputnik Türkiye

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. Karalar, hakkında yürütülen yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma... 08.07.2025, Sputnik Türkiye

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5 Temmuz’da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklandı.Karalar’la birlikte Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Ahmet Şahin ve şoförü Sonkan Turan'ın da cezaevine gönderildiği öğrenildi. Belediyeler hakkında yürütülen yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma iddiaları nedeniyle hafta sonu belediye başkanları gözaltına alınmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/buyukcekmece-belediye-baskani-hasan-akgunun-yerine-baskan-vekili-olarak-secilen-ahmet-sahin-de-1097714511.html

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