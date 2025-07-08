https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/adana-buyuksehir-belediye-baskani-zeydan-karalar-tutuklandi-1097715599.html
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklandı
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklandı
Sputnik Türkiye
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. Karalar, hakkında yürütülen yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma... 08.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-08T20:37+0300
2025-07-08T20:37+0300
2025-07-08T21:33+0300
türki̇ye
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5 Temmuz’da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklandı.Karalar’la birlikte Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Ahmet Şahin ve şoförü Sonkan Turan'ın da cezaevine gönderildiği öğrenildi. Belediyeler hakkında yürütülen yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma iddiaları nedeniyle hafta sonu belediye başkanları gözaltına alınmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/buyukcekmece-belediye-baskani-hasan-akgunun-yerine-baskan-vekili-olarak-secilen-ahmet-sahin-de-1097714511.html
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklandı
20:37 08.07.2025 (güncellendi: 21:33 08.07.2025)
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. Karalar, hakkında yürütülen yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma iddiaları nedeniyle gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karalar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
5 Temmuz’da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklandı.
Karalar’la birlikte Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Ahmet Şahin ve şoförü Sonkan Turan'ın da cezaevine gönderildiği öğrenildi. Belediyeler hakkında yürütülen yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma iddiaları nedeniyle hafta sonu belediye başkanları gözaltına alınmıştı.