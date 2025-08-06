https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/turk-tabipleri-birliginden-ayse-barim-aciklamasi-ani-olum-riski-var-1098390384.html
Türk Tabipleri Birliği'nden Ayşe Barım açıklaması: 'Ani ölüm riski var'
Türk Tabipleri Birliği'nden Ayşe Barım açıklaması: 'Ani ölüm riski var'
Sputnik Türkiye
Gezi Parkı eylemleri soruşturması kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım'ın sağlık durumu hakkında Türk Tabipleri Birliği'nden (TTB) açıklama yapıldı. 06.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-06T10:06+0300
2025-08-06T10:06+0300
2025-08-06T10:06+0300
türki̇ye
ayşe barım
gezi parkı
türk tabipleri birliği (ttb)
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27 Ocak'tan beri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ayşe Barım hakkında, avukatı tıbbi değerlendirme ve görüş raporu talep etti.Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından, bilim kurulu raporu oluşturulması kararı alındı.TTB, ön değerlendirme açıklaması yaptı. O açıklamada Barım'ın "ani ölüm riski" taşıdığı belirtilerek şok cihazı takılmasının önerildiği ifade edildi.30 yıla kadar hapsi isteniyorAyşe Barım, "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla yargılanıyor.Barım hakkında 22,5 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
türki̇ye
gezi parkı
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ayşe barım, gezi parkı, türk tabipleri birliği (ttb)
ayşe barım, gezi parkı, türk tabipleri birliği (ttb)
Türk Tabipleri Birliği'nden Ayşe Barım açıklaması: 'Ani ölüm riski var'
Gezi Parkı eylemleri soruşturması kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım'ın sağlık durumu hakkında Türk Tabipleri Birliği'nden (TTB) açıklama yapıldı.
27 Ocak'tan beri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ayşe Barım hakkında, avukatı tıbbi değerlendirme ve görüş raporu talep etti.
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından, bilim kurulu raporu oluşturulması kararı alındı.
TTB, ön değerlendirme açıklaması yaptı. O açıklamada Barım'ın "ani ölüm riski" taşıdığı belirtilerek şok cihazı takılmasının önerildiği ifade edildi.
30 yıla kadar hapsi isteniyor
Ayşe Barım, "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla yargılanıyor.
Barım hakkında 22,5 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası isteniyor.