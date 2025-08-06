https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/turk-tabipleri-birliginden-ayse-barim-aciklamasi-ani-olum-riski-var-1098390384.html

Türk Tabipleri Birliği'nden Ayşe Barım açıklaması: 'Ani ölüm riski var'

Türk Tabipleri Birliği'nden Ayşe Barım açıklaması: 'Ani ölüm riski var'

Sputnik Türkiye

Gezi Parkı eylemleri soruşturması kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım'ın sağlık durumu hakkında Türk Tabipleri Birliği'nden (TTB) açıklama yapıldı. 06.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-06T10:06+0300

2025-08-06T10:06+0300

2025-08-06T10:06+0300

türki̇ye

ayşe barım

gezi parkı

türk tabipleri birliği (ttb)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0d/1092614110_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_9c32116e8aba4c233c3826768b30a703.jpg

27 Ocak'tan beri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ayşe Barım hakkında, avukatı tıbbi değerlendirme ve görüş raporu talep etti.Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından, bilim kurulu raporu oluşturulması kararı alındı.TTB, ön değerlendirme açıklaması yaptı. O açıklamada Barım'ın "ani ölüm riski" taşıdığı belirtilerek şok cihazı takılmasının önerildiği ifade edildi.30 yıla kadar hapsi isteniyorAyşe Barım, "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla yargılanıyor.Barım hakkında 22,5 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

türki̇ye

gezi parkı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ayşe barım, gezi parkı, türk tabipleri birliği (ttb)