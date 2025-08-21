https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/erzurum-ispirde-heyelan-70-daire-bosaltildi-1098747491.html

Erzurum İspir’de heyelan: 70 ev boşaltıldı

Erzurum İspir’de heyelan: 70 ev boşaltıldı

Erzurum’un İspir ilçesinde Yukarı Mahallesi’nde heyelan meydana geldi. Yolda derin çatlakların oluştuğu bölgede bulunan 7 apartmandaki 70 daire tahliye edildi... 21.08.2025, Sputnik Türkiye

Erzurum’un İspir ilçesinde, geçmiş yıllarda da benzer sorunların yaşandığı Yukarı Mahallesi’nde yeniden heyelan meydana geldi. Zemindeki hareketlenmeyle birlikte yolda derin çatlaklar oluştu.70 daire tahliye edildiRisk nedeniyle bölgede bulunan 7 apartmandaki 70 daire boşaltıldı. Vatandaşların bir kısmı yakınlarının yanına, bir kısmı ise pansiyonlara yerleştirildi.AFAD i̇nceleme başlattıAFAD Erzurum İl Müdürlüğü ekipleri, bölgede sismik inceleme çalışmaları başlattı. Çalışmaların ardından alınacak rapora göre kalıcı tedbirler planlanacak.Belediye Başkanı’ndan açıklamaİspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, bölgenin jeolojik olarak sorunlu olduğuna dikkat çekti. Uzman raporlarına göre üst zeminin sert, alt zeminin gevşek yapıda olduğunu belirten Coşkun, “Tedbir amaçlı vatandaşları geçici süreyle güvenli alanlara taşıdık” dedi.

