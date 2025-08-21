Erzurum İspir’de heyelan: 70 ev boşaltıldı

Türkiye
Erzurum'un İspir ilçesinde Yukarı Mahallesi'nde heyelan meydana geldi. Yolda derin çatlakların oluştuğu bölgede bulunan 7 apartmandaki 70 daire tahliye edildi...
Erzurum'un İspir ilçesinde, geçmiş yıllarda da benzer sorunların yaşandığı Yukarı Mahallesi'nde yeniden heyelan meydana geldi. Zemindeki hareketlenmeyle birlikte yolda derin çatlaklar oluştu.70 daire tahliye edildiRisk nedeniyle bölgede bulunan 7 apartmandaki 70 daire boşaltıldı. Vatandaşların bir kısmı yakınlarının yanına, bir kısmı ise pansiyonlara yerleştirildi.AFAD i̇nceleme başlattıAFAD Erzurum İl Müdürlüğü ekipleri, bölgede sismik inceleme çalışmaları başlattı. Çalışmaların ardından alınacak rapora göre kalıcı tedbirler planlanacak.Belediye Başkanı'ndan açıklamaİspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, bölgenin jeolojik olarak sorunlu olduğuna dikkat çekti. Uzman raporlarına göre üst zeminin sert, alt zeminin gevşek yapıda olduğunu belirten Coşkun, "Tedbir amaçlı vatandaşları geçici süreyle güvenli alanlara taşıdık" dedi.
14:23 21.08.2025
Erzurum’un İspir ilçesinde Yukarı Mahallesi’nde heyelan meydana geldi. Yolda derin çatlakların oluştuğu bölgede bulunan 7 apartmandaki 70 daire tahliye edildi. Vatandaşlar akrabalarının yanına veya pansiyonlara yerleştirildi. AFAD ekipleri sismik inceleme başlatırken, uzmanlar zeminin riskli olduğuna dikkat çekti.
Erzurum’un İspir ilçesinde, geçmiş yıllarda da benzer sorunların yaşandığı Yukarı Mahallesi’nde yeniden heyelan meydana geldi. Zemindeki hareketlenmeyle birlikte yolda derin çatlaklar oluştu.

70 daire tahliye edildi

Risk nedeniyle bölgede bulunan 7 apartmandaki 70 daire boşaltıldı. Vatandaşların bir kısmı yakınlarının yanına, bir kısmı ise pansiyonlara yerleştirildi.

AFAD i̇nceleme başlattı

AFAD Erzurum İl Müdürlüğü ekipleri, bölgede sismik inceleme çalışmaları başlattı. Çalışmaların ardından alınacak rapora göre kalıcı tedbirler planlanacak.

Belediye Başkanı’ndan açıklama

İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, bölgenin jeolojik olarak sorunlu olduğuna dikkat çekti. Uzman raporlarına göre üst zeminin sert, alt zeminin gevşek yapıda olduğunu belirten Coşkun, “Tedbir amaçlı vatandaşları geçici süreyle güvenli alanlara taşıdık” dedi.
