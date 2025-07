https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/adrese-teslim-e-imzali-sahte-diploma-sorusturmasi-yuzlerce-kisiye-verildi-aralarinda-osmanli-1098278787.html

Adrese teslim e-imzalı sahte diploma soruşturması: Yüzlerce kişiye verildi aralarında Osmanlı Hanedanı mensubu da var

Adrese teslim e-imzalı sahte diploma soruşturması: Yüzlerce kişiye verildi aralarında Osmanlı Hanedanı mensubu da var

Sputnik Türkiye

Sahte e-imza ve diploma soruşturması tamamlandı. 65 kişi için hazırlanan iddianamede 50 yıla kadar hapis cezaları istenirken, sahte diploma alanlar arasında... 31.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-31T14:17+0300

2025-07-31T14:17+0300

2025-07-31T14:19+0300

türki̇ye

yök

sahte diploma

kayıhan osmanoğlu

ankara cumhuriyet başsavcılığı

soruşturma

operasyon

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/06/1095944944_0:173:1614:1080_1920x0_80_0_0_7b9c0eac9d7780c9a01e9f56d2940fd6.png

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sahte diploma soruşturması kapsamında iddianame hazırlandı. İddianamede, diplomaların 250 bin TL’den başlayıp 2.5 milyon TL’ye kadar alıcı bulduğu, bazı ödemelerin kripto para ile yapıldığı belirlendi. Sahte diploma alan isimlerde birinin ise Osmanlı Hanedanı mensubu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu olduğu ortaya çıktı. Osmanoğlu’nun, İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden sahte bir mezuniyet yapıldığı tespit edildi. 65 sanıklı iddianamede şüpheliler hakkında 5 ila 50 yıla kadar hapis cezaları talep edildi. 2.5 milyon liraya 'sahte diploma' sattıkları ortaya çıktıHabertürk'ün haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sahte e-imza ve diploma soruşturması kapsamında hazırlanan 65 sanıklı iddianame, kamu sistemlerine sızmak amacıyla kurulan organize yapının çarpıcı ayrıntılarını ortaya koydu.İddianamede, diplomaların 250 bin TL’den başlayıp 2.5 milyon TL’ye kadar alıcı bulduğu, bazı ödemelerin kripto para ile yapıldığı ve yazışmalarda “Hocam sistem aktif”, “Mezuniyet sorguda çıkıyor” gibi ifadelerin geçtiği belirlendi. Dikkat çeken isimlerden biri ise Osmanlı Hanedanı mensubu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu oldu. Osmanoğlu’nun, İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden sahte bir mezuniyet yapıldığı tespit edildi.YÖK Başkanı'ndan BTK Başkanı'na kadar üst düzey yöneticilerin e-imzalarını taklit ettilerİddianameye göre, şüpheliler; BTK Başkanı, YÖK Daire Başkanı ve üniversite yöneticileri adına sahte e-imza üretip devlet sistemlerine erişim sağladı. Sahte e-imzaların, öğrenci işleri daire başkanları, BTK Başkanı ve yardımcıları, YÖK daire başkanı, akademisyenler ve MEB yöneticileri adına düzenlendiği, kimliklerin fotoğraflarla eşleştirilerek sistemlere sızıldığı belirlendi. İddianame göre; Anadolu, Yıldız Teknik, ÇOMÜ, İnönü, Mersin, Uludağ, Atatürk, Erciyes, Ağrı İbrahim Çeçen, BTK, YÖK dahil toplam 14 kurumun yöneticileri adına sahte e-imzalar üretildi.Ödemeleri kripto para ile aldılarSanıkların iletişim kayıtlarına göre sahte diplomalar için 2.5 milyon TL veya 30 bin dolar gibi rakamlar talep edildi. Ödemelerin bir kısmı kripto para ile yapıldı. Örgütün bu yöntemle milyonlarca TL haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.Depremde ölenlerin yerine kayıt oluşturdularİddianame, sistemdeki çöküşü gözler önüne seren çarpıcı detaylar da içeriyor. Depremde yaşamını yitiren bazı kişilerin YÖK kayıtları silinerek, boş kalan diplomalar başkalarına tahsis edildi. Gerçek kamu personelinin kimlik ve fotoğrafları değiştirilerek sahte e-imzalar üretildi. Mezun olmayan kişilerin doçent yapıldığı, not yükseltme yoluyla akademik kariyerlerde hızlı terfiler sağlandığı belirlendi.Sanıklar arasında e-imza üreticileri, sistem operatörleri ve bağlantı sorumluları yer alıyor. Yapının lideri Y.A. ile G.K., M.Y., O.G. gibi isimlerin BTK, MEB, Göç İdaresi, ÖSYM ve üniversite sistemlerine yetkisiz erişim sağladığı tespit edildi.Osmanoğlu'nun dosyası ayrıldıİddianamede dikkat çeken isimlerden biri de Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu. Osmanoğlu’nun, İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden sahte bir mezuniyet kaydı ile YÖK sistemine yerleştirildiği, ancak YÖK’ün resmi yazısında hiçbir öğrenci kaydı ya da mezuniyet belgesine rastlanmadığı bildirildi. Osmanoğlu’nun e-devlet sistemi üzerinden mezuniyet sorgusu yaptığı da belirlendi. Soruşturması henüz tamamlanmadığı için hakkındaki dosya ayrıldı. İddianamede Osmanoğlu için şu ifadeye yer verildi:“Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu hakkında soruşturma işlemleri tamamlanmadığından bu kısımda gösterilmemiştir. Soruşturma tamamlandığında, yeterli delile ulaşılması halinde birleştirme talepli kamu davası açılacaktır.”50 yıla kadar hapis cezaları isteniyorSanıklar; resmi belgede sahtecilik, bilişim sistemine girme, kişisel verileri hukuka aykırı elde etme, ÖSYM Kanunu’na muhalefet, nitelikli dolandırıcılık ve suç örgütü kurma gibi suçlardan Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak. Şüpheliler hakkında; resmi belgede sahtecilik, bilişim sistemine izinsiz erişim, kişisel verilerin hukuka aykırı elde edilmesi gibi suçlardan 5 ila 50 yıl arası hapis cezası talep edildi.Sisteme yerleştirilen 'sahte mezunlar'Organize yapı, yüzlerce kişiyi yasa dışı yollarla kamu sistemlerine yerleştirdi. Sahte mezunlar arasında akademisyen, mühendis, öğretmen, psikolojik danışman, eczacı ve hukukçular da yer aldı. Bazı usulsüzlükler şöyle;• M.G. – Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu gösterildi.• Z.K. – Hem Yıldız Teknik hem Atatürk Üniversitesi mezunu gibi kaydedildi.• G.C.G. – İki üniversiteden sahte diploma aldı, not yükseltme yapıldı.• M.K. – İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu gösterildi.• N.D.B. – Yıldız Teknik Üniversitesi’nde sahte mezuniyet kaydı var.• N.T. – Tıbbi Dokümantasyon mezunu gibi gösterildi. Öğrenci kaydı yok.• O.E. – Mersin Üniversitesi İktisat Bölümü’nden sahte mezun.• Ö.Y. – Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği mezunu gibi gösterildi.• Ö.B. – Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunu gibi kaydedildi.• Ş.A.A. – İlk ve Acil Yardım programı üzerinden sahte mezun oldu.• İ.C.E. – Çok sayıda kamu görevlisinin adına sahte e-imza üretti.• Z.G. – Not ortalaması (AGNO) 2.53’ten 3.05’e yükseltildi.• A.A. – Selçuk Üniversitesi ön lisans mezunu iken, Atatürk Üniversitesi inşaat mühendisi gibi gösterildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/mitten-nokta-operasyonu-kisisel-verileri-teror-orgutlerine-satan-uluslararasi-siber-casusluk-1095093813.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yök, sahte diploma, kayıhan osmanoğlu, ankara cumhuriyet başsavcılığı, soruşturma, operasyon