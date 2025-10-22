Türkiye
Doktorluktan men edildiği halde ameliyata girdi: 7 şüpheli hakkında fezleke hazırlandı
Doktorluktan men edildiği halde ameliyata girdi: 7 şüpheli hakkında fezleke hazırlandı
İstanbul'da mide küçültme ameliyatı sonrası yaşamını yitiren Semanur Aydın olayıyla ilgili soruşturma kapsamında, doktorluktan men edilmiş olmasına rağmen
'Yenidoğan Çetesi' soruşturmasında yer alan şüphelilerin telefon dinlemesinde Semanur Aydın'ın hayatını kaybettiği ameliyatla ilgili deliller ortaya çıktı.Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezlekede şüpheli Erol Vural’ın, doktorluk yapmaktan men edilmesine rağmen Bağcılar Şafak Hastanesi’nde Semanur Aydın'a mide küçültme ameliyatı yaptığı tespit edildi.Fezlekede hastane yönetiminde bulunan Refik Arslan, Cem Türker Öztürk, Semiha Yavuz, Mustafa Kazan ve Orhan Gündemer’in, Vural’ın ameliyat yapmasına ortam sağladığı, bazı şüphelilerin ameliyatı başka doktorların üstüne kaydettiği, kamera kayıtlarını bozdukları ve resmi belgelerde sahtecilik yaptıkları iddia edildi.Vural’ın daha önce yaptığı ameliyatlarda Figen Kurt Bostancı ve Rojin Elveren isimli hastaların hayatını kaybettiği ve bu nedenle hekimlikten men edildiği fezlekede vurgulandı.İstanbul 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu’nun raporuna göre, Semanur Aydın’ın ölüm nedeni mide küçültme ameliyatı ve komplikasyonları olarak tespit edildi. 33’er yıla kadar hapis cezası istenen fezleke, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilerek incelemeye alındı.
Doktorluktan men edildiği halde ameliyata girdi: 7 şüpheli hakkında fezleke hazırlandı

23:45 22.10.2025
İstanbul’da mide küçültme ameliyatı sonrası yaşamını yitiren Semanur Aydın olayıyla ilgili soruşturma kapsamında, doktorluktan men edilmiş olmasına rağmen ameliyatı yaptığı iddia edilen Erol Vural ve 6 şüpheli hakkında 33’er yıla kadar hapis cezası istemiyle fezleke hazırlandı.
'Yenidoğan Çetesi' soruşturmasında yer alan şüphelilerin telefon dinlemesinde Semanur Aydın'ın hayatını kaybettiği ameliyatla ilgili deliller ortaya çıktı.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezlekede şüpheli Erol Vural’ın, doktorluk yapmaktan men edilmesine rağmen Bağcılar Şafak Hastanesi’nde Semanur Aydın'a mide küçültme ameliyatı yaptığı tespit edildi.
Fezlekede hastane yönetiminde bulunan Refik Arslan, Cem Türker Öztürk, Semiha Yavuz, Mustafa Kazan ve Orhan Gündemer’in, Vural’ın ameliyat yapmasına ortam sağladığı, bazı şüphelilerin ameliyatı başka doktorların üstüne kaydettiği, kamera kayıtlarını bozdukları ve resmi belgelerde sahtecilik yaptıkları iddia edildi.
Vural’ın daha önce yaptığı ameliyatlarda Figen Kurt Bostancı ve Rojin Elveren isimli hastaların hayatını kaybettiği ve bu nedenle hekimlikten men edildiği fezlekede vurgulandı.
İstanbul 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu’nun raporuna göre, Semanur Aydın’ın ölüm nedeni mide küçültme ameliyatı ve komplikasyonları olarak tespit edildi.
33’er yıla kadar hapis cezası istenen fezleke, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilerek incelemeye alındı.
