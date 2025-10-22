https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/doktorluktan-men-edildigi-halde-ameliyata-girdi-7-supheli-hakkinda-fezleke-hazirlandi-1100402910.html

Doktorluktan men edildiği halde ameliyata girdi: 7 şüpheli hakkında fezleke hazırlandı

Doktorluktan men edildiği halde ameliyata girdi: 7 şüpheli hakkında fezleke hazırlandı

Sputnik Türkiye

İstanbul’da mide küçültme ameliyatı sonrası yaşamını yitiren Semanur Aydın olayıyla ilgili soruşturma kapsamında, doktorluktan men edilmiş olmasına rağmen... 22.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-22T23:45+0300

2025-10-22T23:45+0300

2025-10-22T23:45+0300

türki̇ye

i̇stanbul

türkiye

mide küçültme ameliyatı

mide kanaması

mide bulantısı

mide

ameliyat

ameliyathane

yenidoğan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101489/16/1014891697_0:178:3008:1870_1920x0_80_0_0_9f4e224cb8c0b81dd73f6a72da008dda.jpg

'Yenidoğan Çetesi' soruşturmasında yer alan şüphelilerin telefon dinlemesinde Semanur Aydın'ın hayatını kaybettiği ameliyatla ilgili deliller ortaya çıktı.Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezlekede şüpheli Erol Vural’ın, doktorluk yapmaktan men edilmesine rağmen Bağcılar Şafak Hastanesi’nde Semanur Aydın'a mide küçültme ameliyatı yaptığı tespit edildi.Fezlekede hastane yönetiminde bulunan Refik Arslan, Cem Türker Öztürk, Semiha Yavuz, Mustafa Kazan ve Orhan Gündemer’in, Vural’ın ameliyat yapmasına ortam sağladığı, bazı şüphelilerin ameliyatı başka doktorların üstüne kaydettiği, kamera kayıtlarını bozdukları ve resmi belgelerde sahtecilik yaptıkları iddia edildi.Vural’ın daha önce yaptığı ameliyatlarda Figen Kurt Bostancı ve Rojin Elveren isimli hastaların hayatını kaybettiği ve bu nedenle hekimlikten men edildiği fezlekede vurgulandı.İstanbul 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu’nun raporuna göre, Semanur Aydın’ın ölüm nedeni mide küçültme ameliyatı ve komplikasyonları olarak tespit edildi. 33’er yıla kadar hapis cezası istenen fezleke, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilerek incelemeye alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250906/yenidogan-cetesi-davasinda-3-saniga-tahliye-karari-1099164179.html

türki̇ye

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul, türkiye, mide küçültme ameliyatı, mide kanaması, mide bulantısı, mide, ameliyat, ameliyathane, yenidoğan, yenidoğan çetesi, yenidoğan yoğun bakım ünitesi