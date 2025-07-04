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Tunç Soyer'den tutuklama sonrası ilk açıklama: 'Hiç bir iyilik cezasız kalmaz'
Tunç Soyer'den tutuklama sonrası ilk açıklama: 'Hiç bir iyilik cezasız kalmaz'
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında eski Başkan Tunç Soyer’in de aralarında bulunduğu 60 kişi tutuklandı. Tutuklanma sonrası Tunç... 04.07.2025, Sputnik Türkiye
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Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tutuklama kararı sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik kapsamlı operasyon sonucunda eski belediye başkanı Tunç Soyer de dahil olmak üzere toplam 60 kişi tutuklandı. Tutuklanan Tunç Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Hiçbir iyilik cezasız kalmaz" ifadelerini kullandı.Açıklamanın devamında Soyer, ''Ama cezaya rağmen iyilikten vazgeçmeyeceğim, cesaretimi yine iyilikten alacağım. Bu da geçer… Geçmiş olsun değil gelecek olsun.!'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/izmir-buyuksehir-belediyesi-sorusturmasi-14-kisi-tutuklandi--1097611309.html
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tunç soyer, i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir valiliği, i̇zmir barosu, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı, soruşturma, idari soruşturma
tunç soyer, i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir valiliği, i̇zmir barosu, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı, soruşturma, idari soruşturma

Tunç Soyer'den tutuklama sonrası ilk açıklama: 'Hiç bir iyilik cezasız kalmaz'

22:32 04.07.2025 (güncellendi: 22:53 04.07.2025)
© AA / Berkan ÇetinCHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Cemil Tugay (solda), önceki belediye başkanı Tunç Soyer'den (sağda) görevi devraldı. Soyer, Tugay'a zeytin fidanı hediye etti.
CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Cemil Tugay (solda), önceki belediye başkanı Tunç Soyer'den (sağda) görevi devraldı. Soyer, Tugay'a zeytin fidanı hediye etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2025
© AA / Berkan Çetin
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında eski Başkan Tunç Soyer’in de aralarında bulunduğu 60 kişi tutuklandı. Tutuklanma sonrası Tunç Soyer, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tutuklama kararı sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik kapsamlı operasyon sonucunda eski belediye başkanı Tunç Soyer de dahil olmak üzere toplam 60 kişi tutuklandı. Tutuklanan Tunç Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Hiçbir iyilik cezasız kalmaz" ifadelerini kullandı.
Açıklamanın devamında Soyer, ''Ama cezaya rağmen iyilikten vazgeçmeyeceğim, cesaretimi yine iyilikten alacağım. Bu da geçer… Geçmiş olsun değil gelecek olsun.!'' dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2025
TÜRKİYE
İzmir Büyükşehir Belediyesi soruşturması: Tunç Soyer dahil 60 kişi tutuklandı
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