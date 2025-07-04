https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/tunc-soyerden-tutuklama-sonrasi-ilk-aciklama-hic-bir-iyilik-cezasiz-kalmaz-1097616662.html

Tunç Soyer'den tutuklama sonrası ilk açıklama: 'Hiç bir iyilik cezasız kalmaz'

Tunç Soyer'den tutuklama sonrası ilk açıklama: 'Hiç bir iyilik cezasız kalmaz'

Sputnik Türkiye

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında eski Başkan Tunç Soyer’in de aralarında bulunduğu 60 kişi tutuklandı. Tutuklanma sonrası Tunç... 04.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-04T22:32+0300

2025-07-04T22:32+0300

2025-07-04T22:53+0300

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Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tutuklama kararı sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik kapsamlı operasyon sonucunda eski belediye başkanı Tunç Soyer de dahil olmak üzere toplam 60 kişi tutuklandı. Tutuklanan Tunç Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Hiçbir iyilik cezasız kalmaz" ifadelerini kullandı.Açıklamanın devamında Soyer, ''Ama cezaya rağmen iyilikten vazgeçmeyeceğim, cesaretimi yine iyilikten alacağım. Bu da geçer… Geçmiş olsun değil gelecek olsun.!'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/izmir-buyuksehir-belediyesi-sorusturmasi-14-kisi-tutuklandi--1097611309.html

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tunç soyer, i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir valiliği, i̇zmir barosu, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı, soruşturma, idari soruşturma