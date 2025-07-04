https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/tunc-soyerden-tutuklama-sonrasi-ilk-aciklama-hic-bir-iyilik-cezasiz-kalmaz-1097616662.html
Tunç Soyer'den tutuklama sonrası ilk açıklama: 'Hiç bir iyilik cezasız kalmaz'
Tunç Soyer'den tutuklama sonrası ilk açıklama: 'Hiç bir iyilik cezasız kalmaz'
Sputnik Türkiye
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında eski Başkan Tunç Soyer’in de aralarında bulunduğu 60 kişi tutuklandı. Tutuklanma sonrası Tunç... 04.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-04T22:32+0300
2025-07-04T22:32+0300
2025-07-04T22:53+0300
türki̇ye
tunç soyer
i̇zmir
i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı
i̇zmir büyükşehir belediyesi
i̇zmir valiliği
i̇zmir barosu
i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı
soruşturma
idari soruşturma
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Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tutuklama kararı sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik kapsamlı operasyon sonucunda eski belediye başkanı Tunç Soyer de dahil olmak üzere toplam 60 kişi tutuklandı. Tutuklanan Tunç Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Hiçbir iyilik cezasız kalmaz" ifadelerini kullandı.Açıklamanın devamında Soyer, ''Ama cezaya rağmen iyilikten vazgeçmeyeceğim, cesaretimi yine iyilikten alacağım. Bu da geçer… Geçmiş olsun değil gelecek olsun.!'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/izmir-buyuksehir-belediyesi-sorusturmasi-14-kisi-tutuklandi--1097611309.html
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tunç soyer, i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir valiliği, i̇zmir barosu, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı, soruşturma, idari soruşturma
Tunç Soyer'den tutuklama sonrası ilk açıklama: 'Hiç bir iyilik cezasız kalmaz'
22:32 04.07.2025 (güncellendi: 22:53 04.07.2025)
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında eski Başkan Tunç Soyer’in de aralarında bulunduğu 60 kişi tutuklandı. Tutuklanma sonrası Tunç Soyer, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tutuklama kararı sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik kapsamlı operasyon sonucunda eski belediye başkanı Tunç Soyer de dahil olmak üzere toplam 60 kişi tutuklandı. Tutuklanan Tunç Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Hiçbir iyilik cezasız kalmaz" ifadelerini kullandı.
Açıklamanın devamında Soyer, ''Ama cezaya rağmen iyilikten vazgeçmeyeceğim, cesaretimi yine iyilikten alacağım. Bu da geçer… Geçmiş olsun değil gelecek olsun.!'' dedi.