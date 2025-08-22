https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/ibb-sorusturmasinda-itirafci-olan-aziz-ihsan-aktas-ile-3-kisinin-daha-ev-hapsi-kaldirildi-1098759972.html

İBB soruşturmasında itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş ile 3 kişinin daha ev hapsi kaldırıldı

İBB soruşturmasında itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş ile 3 kişinin daha ev hapsi kaldırıldı

Sputnik Türkiye

İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklanıp etkin pişmanlıktan yararlanarak ev hapsi... 22.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-22T09:40+0300

2025-08-22T09:40+0300

2025-08-22T09:42+0300

türki̇ye

aziz ihsan aktaş

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

türkiye

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/01/1098299577_0:170:3070:1897_1920x0_80_0_0_2e103181f4f8f3e9ec0a313ae41da0bf.jpg

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkındaki yolsuzluk soruşturmasında, etkin pişmanlıktan faydalanarak “konutu terk etmeme” şartıyla serbest bırakılan isimler hakkındaki adli kontrol kararları değiştirildi. İş insanı Adem Soytekin ve İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız hakkında verilen ev hapsi kararları kaldırıldı.Aziz İhsan Aktaş dosyasında yeni gelişmeBeşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasına gerekçe gösterilen “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü” dosyasında da dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Örgüt lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan, daha sonra etkin pişmanlık hükümleri doğrultusunda tahliye edilen ve ev hapsine alınan Aziz İhsan Aktaş hakkındaki ev hapsi kararı da mahkeme tarafından kaldırıldı.Diğer isimler için de karar değiştiAynı dosya kapsamında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı için uygulanan “konutu terk etmeme” şeklindeki adli kontrol tedbiri de sona erdirildi. Böylece soruşturmada etkin pişmanlıktan yararlanan isimlerin ev hapsi kararlarının tamamı kaldırılmış oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/istanbul-valiliginden-acil-talimat-sokak-kopekleri-icin-toplama-karari-verildi-1098736525.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aziz ihsan aktaş, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), türkiye, haberler