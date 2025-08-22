İBB soruşturmasında itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş ile 3 kişinin daha ev hapsi kaldırıldı

Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkındaki yolsuzluk soruşturmasında, etkin pişmanlıktan faydalanarak “konutu terk etmeme” şartıyla serbest bırakılan isimler hakkındaki adli kontrol kararları değiştirildi. İş insanı Adem Soytekin ve İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız hakkında verilen ev hapsi kararları kaldırıldı.Aziz İhsan Aktaş dosyasında yeni gelişmeBeşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasına gerekçe gösterilen “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü” dosyasında da dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Örgüt lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan, daha sonra etkin pişmanlık hükümleri doğrultusunda tahliye edilen ve ev hapsine alınan Aziz İhsan Aktaş hakkındaki ev hapsi kararı da mahkeme tarafından kaldırıldı.Diğer isimler için de karar değiştiAynı dosya kapsamında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı için uygulanan “konutu terk etmeme” şeklindeki adli kontrol tedbiri de sona erdirildi. Böylece soruşturmada etkin pişmanlıktan yararlanan isimlerin ev hapsi kararlarının tamamı kaldırılmış oldu.
09:40 22.08.2025 (güncellendi: 09:42 22.08.2025)
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklanıp etkin pişmanlıktan yararlanarak ev hapsi şartıyla serbest bırakılan Aziz İhsan Aktaş’ın ev hapsi kararı kaldırıldı. Aynı dosyada İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız ve iş insanı Adem Soytekin’in de ev hapsi tedbirleri sona erdirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkındaki yolsuzluk soruşturmasında, etkin pişmanlıktan faydalanarak “konutu terk etmeme” şartıyla serbest bırakılan isimler hakkındaki adli kontrol kararları değiştirildi. İş insanı Adem Soytekin ve İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız hakkında verilen ev hapsi kararları kaldırıldı.

Aziz İhsan Aktaş dosyasında yeni gelişme

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasına gerekçe gösterilen “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü” dosyasında da dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Örgüt lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan, daha sonra etkin pişmanlık hükümleri doğrultusunda tahliye edilen ve ev hapsine alınan Aziz İhsan Aktaş hakkındaki ev hapsi kararı da mahkeme tarafından kaldırıldı.

Diğer isimler için de karar değişti

Aynı dosya kapsamında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı için uygulanan “konutu terk etmeme” şeklindeki adli kontrol tedbiri de sona erdirildi. Böylece soruşturmada etkin pişmanlıktan yararlanan isimlerin ev hapsi kararlarının tamamı kaldırılmış oldu.
