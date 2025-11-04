https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/trafikte-yeni-kural-bugun-yururluge-girdi-motosiklet-bisiklet-traktor-veya-elektrikli-bisiklet-1100712407.html

Trafikte yeni kural bugün yürürlüğe girdi: Motosiklet, bisiklet, traktör veya elektrikli bisiklet kullananlar dikkat

Sputnik Türkiye

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı ve yeni düzenleme bugün yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe eklenen yeni maddelere göre, bisiklet, motosiklet... 04.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-04T09:24+0300

2025-11-04T09:24+0300

2025-11-04T10:25+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/04/1100713538_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_16a0ff5bce46495a6c3b1cddb080c65c.png

Trafikte bugün yeni bir uygulama başlıyor. İçişleri Bakanlığı, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde önemli değişikliklere imza attı. Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, sürücü ve araç sicillerini tutmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü'nce (EGM) ihtiyaç duyulacak teknik bilgiler ile hukuki değişiklikler, kamu kurumlarının yanısıra, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları veya özel hukuk tüzel kişilerince elektronik sistemle yapılabilecek.Sürücü belgesi ve tescil işlemlerine esas teşkil edecek bilgiler, EGM tarafından ilgili kurumlardan elektronik sistemle temin edilebilecek veya kanunlardaki istisnalar hariç olmak üzere bu amaçla sınırlı olarak paylaşılabilecek.Trafikte yeni dönem: Koruma başlığı ve gözlük zorunluMotosiklet sürücüleri dikkatÜç tekerlekli yük motosikletleri ile karoseri ile korunanlar hariç motosiklet sürücülerinin ve taşınan yolcuların koruyucu eldiven takmaları zorunlu hale geldi. Ayrıca yolcuları için de kask takma zorunluluğu devam ediyor.Cezası ne?Can güvenliği açısından zaruri olan ekipmanların bulunmaması nedeniyle kesilecek ceza 993 lira olarak belirlenmişti.Resmi Gazete'de yayımlandıKarar, Resmi Gazete'de şu şekilde yer aldı:“a) Üç tekerlekli yük motosikletleri ile sürücüsü ve yolcuları bir çerçeve veya karoseri ile korunanlar hariç, bisiklet, elektrikli bisiklet, motorlu bisiklet, motosiklet ve 14/8/2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/167/2013) kapsamında 1/1/2001 tarihinden sonra üretilen T3 kategorisinde bulunan traktörlerde sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü (koruma başlığında koruma gözlüğü olması durumunda ve bisikletlilerde koruma gözlüğü aranmaz), yolcuların ise koruma başlığı takmaları ve bağlamaları,”“b) Üç tekerlekli yük motosikletleri ile sürücüsü ve yolcuları bir çerçeve veya karoseri ile korunanlar hariç motosiklet sürücülerinin ve taşınmaları halinde yolcuların koruyucu eldiven takmaları,”MADDE 3- Aynı Yönetmeliğe ekli 1 sayılı cetvelin “C) HUSUSİYETLERİNE GÖRE ARAÇLARDA BULUNDURULACAK TECHİZAT” bölümünün Taşıt sütununda yer alan “Motorlu bisiklet, motosiklet, bisiklet ve elektrikli bisiklet (Sürücüsü bir çerçeve veya karoseri ile korunanlar hariç)” ibaresi “Bisiklet, elektrikli bisiklet, motorlu bisiklet, motosiklet ve Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/167/2013) kapsamında 1/1/2001 tarihinden sonra üretilen T3 kategorisinde bulunan traktör (üç tekerlekli yük motosikletleri ile sürücüsü ve yolcuları bir çerçeve veya karoseri ile korunanlar hariç)” şeklinde değiştirilmiş ve aynı cetvele bu satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.T3 kategorisinde traktör ne demek?T kategorisi, tüm tekerlekli traktörleri kapsar. Bu maddedeki iki ila sekizinci fıkralarda belirtilen her bir tekerlekli traktör kategorisinin sonuna, tasarım hızına göre aşağıdaki ‘a’ veya ‘b’ işareti eklenir. Azami tasarım hızı 40 km/saate eşit veya 40 km/saatten düşük olan tekerlekli traktörler için ‘a’, azami tasarım hızı 40 km/saatin üzerinde olan tekerlekli traktörler için ‘b’ yazılır.T3 kategorisinde bulunan traktörler, çalışır durumdaki yüksüz kütlesi 600 kg’dan fazla olmayan tekerlekli traktörleri kapsar.

