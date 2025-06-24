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Muharrem İnce yeniden CHP'ye katıldı
Muharrem İnce yeniden CHP'ye katıldı
Sputnik Türkiye
Muharrem İnce yeniden CHP'de... Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, CHP'nin grup toplantısına katıldı. Özgür Özel, İnce'ye kürsüyü bıraktı. Özel, Muharrem... 24.06.2025, Sputnik Türkiye
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Muharrem İnce, 2021’de ayrıldığı CHP’ye geri döndü. Dönüş, TBMM’de CHP grup toplantısı öncesinde resmileşti.CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin TBMM grup toplantısı öncesinde kürsüye çıkarak İnce’yi şöyle karşıladı:"Kendisini davet ettik, arkadaşlarıyla bir araya geldi. Böyle bir günde hiçbir ayrıma düşmeden, kendisi partiyi en yaşlı Memleket Partili'ye emanet etti ve aramıza geldi. Kendisine hoş geldiniz diyorum. Normalde benim İnce'ye rozet takmam gerekir ama onun rozeti alnında takılı zaten."Muharrem İnce'den ilk sözlerDavetin ardından kürsüye çıkan Muharrem İnce şunları kaydetti:"Ben bugün buraya bir kinle, hesapla gelmedim. Buraya genel başkanımız Özel'in samimi davetiyle geldim. Ayrılıklar bazen kırgınlıklardan olur. Bir çift mavi gözün ışığından, Atatürk'ten hiç vazgeçmedik. Bugün burada bükülmeyecek olan bileğiniz için buradayım. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz."Özel, “Hiçbir zaman gönlünden düşürmediği CHP’ye, aramıza katılan Sayın Muharrem İnce’ye tekrar hoş geldiniz” dedi.
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muharrem i̇nce, özgür özel, chp
muharrem i̇nce, özgür özel, chp

Muharrem İnce yeniden CHP'ye katıldı

13:34 24.06.2025 (güncellendi: 14:12 24.06.2025)
Muharrem İnce
Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2025
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Muharrem İnce yeniden CHP'de... Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, CHP'nin grup toplantısına katıldı. Özgür Özel, İnce'ye kürsüyü bıraktı. Özel, Muharrem İnce'ye rozet takmayacağını belirterek "Normalde benim İnce'ye rozet takmam gerekir ama onun rozeti alnında takılı zaten" dedi.
Muharrem İnce, 2021’de ayrıldığı CHP’ye geri döndü. Dönüş, TBMM’de CHP grup toplantısı öncesinde resmileşti.CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin TBMM grup toplantısı öncesinde kürsüye çıkarak İnce’yi şöyle karşıladı:

"Kendisini davet ettik, arkadaşlarıyla bir araya geldi. Böyle bir günde hiçbir ayrıma düşmeden, kendisi partiyi en yaşlı Memleket Partili'ye emanet etti ve aramıza geldi. Kendisine hoş geldiniz diyorum. Normalde benim İnce'ye rozet takmam gerekir ama onun rozeti alnında takılı zaten."

Muharrem İnce'den ilk sözler

Davetin ardından kürsüye çıkan Muharrem İnce şunları kaydetti:

"Ben bugün buraya bir kinle, hesapla gelmedim. Buraya genel başkanımız Özel'in samimi davetiyle geldim. Ayrılıklar bazen kırgınlıklardan olur. Bir çift mavi gözün ışığından, Atatürk'ten hiç vazgeçmedik. Bugün burada bükülmeyecek olan bileğiniz için buradayım. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz."
Özel, “Hiçbir zaman gönlünden düşürmediği CHP’ye, aramıza katılan Sayın Muharrem İnce’ye tekrar hoş geldiniz” dedi.
⁠CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2025
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