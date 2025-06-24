https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/muharrem-ince-yeniden-chpye-katildi-1097286210.html

Muharrem İnce yeniden CHP'ye katıldı

Muharrem İnce yeniden CHP'ye katıldı

Sputnik Türkiye

Muharrem İnce yeniden CHP'de... Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, CHP'nin grup toplantısına katıldı. Özgür Özel, İnce'ye kürsüyü bıraktı. Özel, Muharrem... 24.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-24T13:34+0300

2025-06-24T13:34+0300

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Muharrem İnce, 2021’de ayrıldığı CHP’ye geri döndü. Dönüş, TBMM’de CHP grup toplantısı öncesinde resmileşti.CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin TBMM grup toplantısı öncesinde kürsüye çıkarak İnce’yi şöyle karşıladı:"Kendisini davet ettik, arkadaşlarıyla bir araya geldi. Böyle bir günde hiçbir ayrıma düşmeden, kendisi partiyi en yaşlı Memleket Partili'ye emanet etti ve aramıza geldi. Kendisine hoş geldiniz diyorum. Normalde benim İnce'ye rozet takmam gerekir ama onun rozeti alnında takılı zaten."Muharrem İnce'den ilk sözlerDavetin ardından kürsüye çıkan Muharrem İnce şunları kaydetti:"Ben bugün buraya bir kinle, hesapla gelmedim. Buraya genel başkanımız Özel'in samimi davetiyle geldim. Ayrılıklar bazen kırgınlıklardan olur. Bir çift mavi gözün ışığından, Atatürk'ten hiç vazgeçmedik. Bugün burada bükülmeyecek olan bileğiniz için buradayım. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz."Özel, “Hiçbir zaman gönlünden düşürmediği CHP’ye, aramıza katılan Sayın Muharrem İnce’ye tekrar hoş geldiniz” dedi.

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