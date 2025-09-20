https://anlatilaninotesi.com.tr/20250920/kartalkayadaki-otel-yangina-ait-yeni-goruntuler-ortaya-cikti-1099532960.html

Kartalkaya'daki otel yangınına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Kartalkaya'daki otel yangınına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. 20.09.2025, Sputnik Türkiye

Bolu'da 78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'deki yangınla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, alevlerin yayılmasıyla birlikte kaçışan insanlar yer alırken yaşanan can pazarı da bir kez daha gözler önüne serildi. Görüntülerde, dumanların yayılması üzerine insanların binadan çıkmak için kullandıkları yollar ve otelden kaçış anları yer alıyor. Yangınla ilgili yürütülen davanın yeni duruşması da pazartesi günü görülecek. Pazartesi yeniden hakim karşısına çıkacaklarBolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta, 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı yangına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılanmasına 22 Eylül Pazartesi günü devam edilecek.Yeni görüntülere ulaşıldıBu arada yangının başladığı restoran, lobi, pastane, restoran koridoru, kayak odası ve koridoru, açık ve kapalı otopark, personel girişi ve katı, depo girişi ile otelin dışına ait yeni görüntülere ulaşıldı.Kayıtlarda, dumanların yayılması üzerine insanların binadan çıkmak için kullandıkları yollar ve otelden kaçış anları yer alırken, bir kişinin alevler koridoru doldurmadan yaklaşık 40 saniye önce koşarak uzaklaşması, personel odalarının olduğu 2. kata giren bir kişinin saat 03.27'deki uyarısı üzerine tüm odaların kapılarının açılması ve insanların üzerlerini giyerek 10 dakikadan kısa sürede çıkışa yönelmesi görülüyor.Lobi, çamaşırhane, depo, spa, "White Fox" isimli işletme (otel bünyesinde kiralanan kafe), kayak pisti çıkışı ile açık ve kapalı otopark alanları, mini club bölümündeki güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüler, yangının boyutunu gözler önüne seriyor.Öte yandan duruşmanın sürdüğü esnada, otelin genel müdürü Emir Aras ve ailesinin yangının başlamasından kısa süre sonra odalarını terk ettikleri anın görüntüleri ile otel müdürünün otel yetkilileriyle telefon görüşmeleri ortaya çıkmıştı.

