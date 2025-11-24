https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/istanbulda-sokak-hayvanlarina-yonelik-yeni-genelge-kontrolsuz-beslemeye-yasak-1101231490.html

İstanbul’da sokak hayvanlarına yönelik yeni genelge: 'Kontrolsüz beslemeye yasak'

İstanbul Valiliği, sahipsiz köpeklerin kontrolsüz beslenmesini yasaklayan yeni bir genelge yayımladı. Genelgeye göre sağlık kurumları, okullar, ibadethaneler... 24.11.2025, Sputnik Türkiye

İstanbul Valiliği, kent genelinde sokak hayvanlarına ilişkin alınan yeni tedbirleri içeren kapsamlı bir genelge yayımladı. Valilik, özellikle belirli kamu alanlarında sahipsiz köpeklere yönelik kontrolsüz beslemeye müsaade edilmeyeceğini duyurdu. Genelgede, halk sağlığı ve güvenliği açısından oluşabilecek risklerin azaltılmasının amaçlandığı vurgulandı.Genelgeye göre;Belediyelere: Barınak ve doğal yaşam alanı projelerini hızlandırınGenelgede tüm belediyelere açık çağrı yapılarak şu süreçlerin hızlandırılması talep edildi:Valilik, bu çalışmaların “mevzuata uygun ve gecikmeden yapılmasını” istedi.'Kontrolsüz besleme halk sağlığı için risk'Genelgede, İl Hayvanları Koruma Kurulu’nun önceki kararlarına atıf yapılarak şu ifadeler yer aldı:“Haşere ve kemirgen popülasyonundaki artışın, çevresel kirliliği ve ekolojik denge bozulmalarının önüne geçmek; ayrıca halk sağlığı ve güvenliği açısından karşılaşılabilinecek riskleri azaltmak amacıyla... sahipsiz köpeklere yönelik kontrolsüz beslemeye müsaade edilmemesi.”Valilik, belediyelerin görevlerini yerine getirmemesi hâlinde sahipsiz hayvanlardan kaynaklanabilecek can ve mal kayıplarının belediyelerin sorumluluğu kapsamında değerlendirileceğini de hatırlattı.Valilik, 05 Kasım 2025 tarihinde yapılan İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı’nda kent genelindeki çalışmaların değerlendirildiğini ve yeni tedbirlerin bu toplantıda şekillendiğini duyurdu.Ayrıca, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde sokak hayvanlarıyla ilgili tüm iş ve işlemlerin belediyelerin sorumluluğunda olduğu hatırlatıldı.

