İstanbul'da sokak hayvanlarına yönelik yeni genelge: 'Kontrolsüz beslemeye yasak'
İstanbul’da sokak hayvanlarına yönelik yeni genelge: 'Kontrolsüz beslemeye yasak'
24.11.2025
İstanbul Valiliği, kent genelinde sokak hayvanlarına ilişkin alınan yeni tedbirleri içeren kapsamlı bir genelge yayımladı. Valilik, özellikle belirli kamu alanlarında sahipsiz köpeklere yönelik kontrolsüz beslemeye müsaade edilmeyeceğini duyurdu. Genelgede, halk sağlığı ve güvenliği açısından oluşabilecek risklerin azaltılmasının amaçlandığı vurgulandı.
Oyun alanları
gibi kritik alanlarda sahipsiz köpeklere kontrolsüz besleme yapılamayacak
. Bu kararın, “haşere ve kemirgen popülasyonundaki artışın, çevresel kirliliğin ve ekolojik dengenin bozulmasının önüne geçmek” amacıyla alındığı belirtildi.
Belediyelere: Barınak ve doğal yaşam alanı projelerini hızlandırın
Genelgede tüm belediyelere açık çağrı yapılarak şu süreçlerin hızlandırılması talep edildi:
Doğal yaşam alanı ve bakımevi kurulması
için ayrılan alanlarda projelendirme, ihale ve inşaat işlemlerinin ivedilikle tamamlanması,
Sahipsiz köpeklerin toplanması
,
Kısırlaştırma
süreçlerinin hızlandırılması,
Rehabilitasyon işlemleri sonrası köpeklerin bakımevi veya doğal yaşam alanlarına nakledilmesi
.
Valilik, bu çalışmaların “mevzuata uygun ve gecikmeden yapılmasını” istedi.
'Kontrolsüz besleme halk sağlığı için risk'
Genelgede, İl Hayvanları Koruma Kurulu’nun önceki kararlarına atıf yapılarak şu ifadeler yer aldı:
“Haşere ve kemirgen popülasyonundaki artışın, çevresel kirliliği ve ekolojik denge bozulmalarının önüne geçmek; ayrıca halk sağlığı ve güvenliği açısından karşılaşılabilinecek riskleri azaltmak amacıyla... sahipsiz köpeklere yönelik kontrolsüz beslemeye müsaade edilmemesi.”
Valilik, belediyelerin görevlerini yerine getirmemesi hâlinde sahipsiz hayvanlardan kaynaklanabilecek can ve mal kayıplarının belediyelerin sorumluluğu kapsamında değerlendirileceğini de hatırlattı.
Valilik, 05 Kasım 2025 tarihinde yapılan İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı’nda kent genelindeki çalışmaların değerlendirildiğini ve yeni tedbirlerin bu toplantıda şekillendiğini duyurdu.
Ayrıca, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde sokak hayvanlarıyla ilgili tüm iş ve işlemlerin belediyelerin sorumluluğunda olduğu hatırlatıldı.