İddianame kabul edildi: Avukat Rezan Epözdemir'in yargılanmasına 19 Aralık'ta başlanacak
İddianame kabul edildi: Avukat Rezan Epözdemir'in yargılanmasına 19 Aralık'ta başlanacak
Avukat Rezan Epözdemir hakkında, "rüşvete aracılık etmek" suçundan düzenlenen iddianame kabul edilerek, ilk duruşmasının 19 Aralık'ta yapılmasına karar... 17.10.2025
Avukat Rezan Epözdemir hakkında, "rüşvete aracılık etmek" suçundan düzenlenen iddianame kabul edilerek, ilk duruşmasının 19 Aralık'ta yapılmasına karar verildi.İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından avukat Rezan Epözdemir hakkında "rüşvete aracılık etmek" suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle düzenlenen iddianame üzerindeki incelemesini tamamladı.İddianameyi kabul eden mahkeme, Epözdemir'in tutukluluk haline ve ilk duruşmasının 19 Aralık'ta yapılmasına karar verdi.
