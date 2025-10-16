https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/sigaraya-yeni-zam-fiyatlar-degisti-en-ucuz-ve-pahali-sigara-ne-kadar-oldu-1100225762.html

Sigaraya yeni zam, fiyatlar değişti: En ucuz ve pahalı sigara ne kadar oldu?

Sigaraya yeni zam, fiyatlar değişti: En ucuz ve pahalı sigara ne kadar oldu?

Sputnik Türkiye

Sigara fiyatları yeniden yükseldi. 16 Ekim 2025 itibarıyla geçerli olan yeni sigara fiyat listesi açıklandı. En ucuz sigara 95 TL, en pahalı sigara 105 TL’ye... 16.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-16T09:09+0300

2025-10-16T09:09+0300

2025-10-16T09:09+0300

ekonomi̇

sigara

sigara zammı

en düşük sigara fiyatı

sigara paketi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/09/1073343316_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_14293271dd47d52c104cceb2320694ca.jpg

Tütün ürünlerine uygulanan vergi oranlarının artması ve üretim maliyetlerindeki yükseliş sonrası sigara fiyatlarında bir kez daha değişiklik yaşandı. 16 Ekim 2025 itibarıyla yeni zamlı sigara fiyat listesi paylaşıldı. Philip Morris (PM), sigara grubuna 5 TL zam geldi. En ucuz ve pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu?Böylece, sigara grubunun en ucuz sigarası 95 TL, en pahalı sigarası ise 105 TL seviyesine yükseldi.Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sigaraya zam geldi, hayırlı olsun memlekete! Fiyatlar 100 ila 105 TL arasına yükseldi. En ucuz sigara ise artık 95 TL oldu” ifadelerini kullandı.Philip Morris grubunun ardından diğer büyük tütün üreticilerinin de hafta bitmeden zamlı fiyatlarını açıklaması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/sigaraya-yeni-zam-geldi-en-ucuz-ve-pahali-sigara-fiyatlari-listesi-guncellendi-1098344486.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sigara fiyatları, sigaraya zam, güncel sigara fiyatları 2025, en ucuz sigara, en pahalı sigara, philip morris fiyat listesi