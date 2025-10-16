https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/sigaraya-yeni-zam-fiyatlar-degisti-en-ucuz-ve-pahali-sigara-ne-kadar-oldu-1100225762.html
Sigaraya yeni zam, fiyatlar değişti: En ucuz ve pahalı sigara ne kadar oldu?
Sigara fiyatları yeniden yükseldi. 16 Ekim 2025 itibarıyla geçerli olan yeni sigara fiyat listesi açıklandı. En ucuz sigara 95 TL, en pahalı sigara 105 TL’ye... 16.10.2025, Sputnik Türkiye
Tütün ürünlerine uygulanan vergi oranlarının artması ve üretim maliyetlerindeki yükseliş sonrası sigara fiyatlarında bir kez daha değişiklik yaşandı. 16 Ekim 2025 itibarıyla yeni zamlı sigara fiyat listesi paylaşıldı. Philip Morris (PM), sigara grubuna 5 TL zam geldi. En ucuz ve pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu?Böylece, sigara grubunun en ucuz sigarası 95 TL, en pahalı sigarası ise 105 TL seviyesine yükseldi.Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sigaraya zam geldi, hayırlı olsun memlekete! Fiyatlar 100 ila 105 TL arasına yükseldi. En ucuz sigara ise artık 95 TL oldu” ifadelerini kullandı.Philip Morris grubunun ardından diğer büyük tütün üreticilerinin de hafta bitmeden zamlı fiyatlarını açıklaması bekleniyor.
