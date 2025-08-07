https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/fatih-altaylinin-youtube-kanalina-erisim-engeli-1098431119.html
Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına erişim engeli
Gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca erişim engeli getirildiği bildirildi.
Fatih Altaylı, haziran ayında YouTube kanalındaki bazı ifadeleri sonrası gözaltına alındıktan sonra 'Cumhurbaşkanına tehdit' suçlamasıyla tutuklanmıştı.Altaylı'nın yargılandığı davanın ilk duruşması 3 Ekim tarihinde yapılacak.
Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına erişim engeli
19:32 07.08.2025 (güncellendi: 19:44 07.08.2025)
Gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca erişim engeli getirildiği bildirildi.
Gazeteci Fatih Altaylı’nın YouTube kanalına erişim engeli kararı geldi. Karar, internet servis sağlayıcılarına iletildi. YouTube tarafından platformda herhangi bir erişim kısıtlama işlemi ise henüz uygulanmadı.
Fatih Altaylı, haziran ayında YouTube kanalındaki bazı ifadeleri sonrası gözaltına alındıktan sonra 'Cumhurbaşkanına tehdit' suçlamasıyla tutuklanmıştı.
Altaylı'nın yargılandığı davanın ilk duruşması 3 Ekim tarihinde yapılacak.