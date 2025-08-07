Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/fatih-altaylinin-youtube-kanalina-erisim-engeli-1098431119.html
Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına erişim engeli
Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına erişim engeli
Sputnik Türkiye
Gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca erişim engeli getirildiği bildirildi. 07.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-07T19:32+0300
2025-08-07T19:44+0300
Gazeteci Fatih Altaylı’nın YouTube kanalına erişim engeli kararı geldi. Karar, internet servis sağlayıcılarına iletildi. YouTube tarafından platformda herhangi bir erişim kısıtlama işlemi ise henüz uygulanmadı. Fatih Altaylı, haziran ayında YouTube kanalındaki bazı ifadeleri sonrası gözaltına alındıktan sonra 'Cumhurbaşkanına tehdit' suçlamasıyla tutuklanmıştı.Altaylı'nın yargılandığı davanın ilk duruşması 3 Ekim tarihinde yapılacak.
19:32 07.08.2025 (güncellendi: 19:44 07.08.2025)
Gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca erişim engeli getirildiği bildirildi.
Gazeteci Fatih Altaylı’nın YouTube kanalına erişim engeli kararı geldi. Karar, internet servis sağlayıcılarına iletildi. YouTube tarafından platformda herhangi bir erişim kısıtlama işlemi ise henüz uygulanmadı.
Fatih Altaylı, haziran ayında YouTube kanalındaki bazı ifadeleri sonrası gözaltına alındıktan sonra 'Cumhurbaşkanına tehdit' suçlamasıyla tutuklanmıştı.
Altaylı'nın yargılandığı davanın ilk duruşması 3 Ekim tarihinde yapılacak.
