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En genç Belediye Başkanı olarak tanınan 22 yaşındaki Kalkım Belediye Başkanı Zeynep Çelik, AK Parti’ye katıldı
En genç Belediye Başkanı olarak tanınan 22 yaşındaki Kalkım Belediye Başkanı Zeynep Çelik, AK Parti’ye katıldı
Sputnik Türkiye
Yerel seçim döneminde 22 yaşında belediye başkanı olarak tanınan Zeynep Çelik, AK Parti'ye katıldığını açıkladı. 26.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-26T13:44+0300
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Türkiye’nin en genç Belediye Başkanı olan Kalkım Belediye Başkanı Zeynep Çelik, AK Parti’ye katıldı. Çelik, Çanakkale 8. Olağan İl Kongresi’nde partiye katıldığını duyurdu. Rozetini Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin taktı.Zeynep Çelik kimdir?Zeynep Çelik, Çanakkale’nin Yenice ilçesinde tanınmış iş insanlarından Mehmet Çelik’in kızıdır ve Kalkım Beldesi’nin Belediye Başkanıdır.31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Kalkım Beldesi’nde yüzde 47,91 oranında oy alarak Belediye Başkanı seçilen Çelik, 22 yaşında Türkiye’nin en genç Belediye Başkanı unvanını kazandı.Zeynep Çelik hangi partide?Genç siyasetçi, Çanakkale’de düzenlenen AK Parti 8. Olağan İl Kongresi’nde partiye katıldığını açıklamış ve AK Parti ailesine dahil olmuştur.
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zeynep çelik, mehmet çelik, çanakkale, ak parti, türkiye, belediye başkanı, yerel seçim
zeynep çelik, mehmet çelik, çanakkale, ak parti, türkiye, belediye başkanı, yerel seçim

En genç Belediye Başkanı olarak tanınan 22 yaşındaki Kalkım Belediye Başkanı Zeynep Çelik, AK Parti’ye katıldı

13:44 26.01.2025
© AA / Burak AkaySeçimin en genç belediye başkanı Zeynep Çelik, mazbatasını aldı
Seçimin en genç belediye başkanı Zeynep Çelik, mazbatasını aldı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2025
© AA / Burak Akay
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Yerel seçim döneminde 22 yaşında belediye başkanı olarak tanınan Zeynep Çelik, AK Parti'ye katıldığını açıkladı.
Türkiye’nin en genç Belediye Başkanı olan Kalkım Belediye Başkanı Zeynep Çelik, AK Parti’ye katıldı. Çelik, Çanakkale 8. Olağan İl Kongresi’nde partiye katıldığını duyurdu. Rozetini Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin taktı.

Zeynep Çelik kimdir?

Zeynep Çelik, Çanakkale’nin Yenice ilçesinde tanınmış iş insanlarından Mehmet Çelik’in kızıdır ve Kalkım Beldesi’nin Belediye Başkanıdır.
31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Kalkım Beldesi’nde yüzde 47,91 oranında oy alarak Belediye Başkanı seçilen Çelik, 22 yaşında Türkiye’nin en genç Belediye Başkanı unvanını kazandı.

Zeynep Çelik hangi partide?

Genç siyasetçi, Çanakkale’de düzenlenen AK Parti 8. Olağan İl Kongresi’nde partiye katıldığını açıklamış ve AK Parti ailesine dahil olmuştur.
Seçimin en genç belediye başkanı Zeynep Çelik, mazbatasını aldı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
En genç belediye başkanı Zeynep Çelik mazbatasını aldı
5 Nisan 2024, 16:40
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