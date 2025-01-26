https://anlatilaninotesi.com.tr/20250126/en-genc-belediye-baskani-olarak-taninan-22-yasindaki-kalkim-belediye-baskani-zeynep-celik-ak-1093059645.html

En genç Belediye Başkanı olarak tanınan 22 yaşındaki Kalkım Belediye Başkanı Zeynep Çelik, AK Parti’ye katıldı

En genç Belediye Başkanı olarak tanınan 22 yaşındaki Kalkım Belediye Başkanı Zeynep Çelik, AK Parti’ye katıldı

Sputnik Türkiye

Yerel seçim döneminde 22 yaşında belediye başkanı olarak tanınan Zeynep Çelik, AK Parti'ye katıldığını açıkladı. 26.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-26T13:44+0300

2025-01-26T13:44+0300

2025-01-26T13:44+0300

türkiye

zeynep çelik

mehmet çelik

çanakkale

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türkiye

belediye başkanı

yerel seçim

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Türkiye’nin en genç Belediye Başkanı olan Kalkım Belediye Başkanı Zeynep Çelik, AK Parti’ye katıldı. Çelik, Çanakkale 8. Olağan İl Kongresi’nde partiye katıldığını duyurdu. Rozetini Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin taktı.Zeynep Çelik kimdir?Zeynep Çelik, Çanakkale’nin Yenice ilçesinde tanınmış iş insanlarından Mehmet Çelik’in kızıdır ve Kalkım Beldesi’nin Belediye Başkanıdır.31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Kalkım Beldesi’nde yüzde 47,91 oranında oy alarak Belediye Başkanı seçilen Çelik, 22 yaşında Türkiye’nin en genç Belediye Başkanı unvanını kazandı.Zeynep Çelik hangi partide?Genç siyasetçi, Çanakkale’de düzenlenen AK Parti 8. Olağan İl Kongresi’nde partiye katıldığını açıklamış ve AK Parti ailesine dahil olmuştur.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/secimin-en-genc-belediye-baskani-zeynep-celik-mazbatasini-aldi-1082505209.html

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zeynep çelik, mehmet çelik, çanakkale, ak parti, türkiye, belediye başkanı, yerel seçim