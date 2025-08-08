https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/atmlerden-yapilan-kartli-ve-kartsiz-para-yatirma-islemlerinde-limitler-dusuruldu-1098457411.html

ATM'lerden yapılan kartlı ve kartsız para yatırma işlemlerinde limitler düşürüldü

MASAK'ın EFT, havale ve nakit işlemlerde şeffaflığı artırmak, kayıt dışılığı önlemek ve finansal sistemin güvenliğini güçlendirmek amacıyla duyurduğu tebliğ... 08.08.2025, Sputnik Türkiye

ekonomi̇

masak

bddk

atm

tl

Bankalar, MASAK’ın (Mali Suçları Araştırma Kurulu) yayımladığı mevzuat ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK) alınan yeni kararları doğrultusunda ATM’lerden yapılan para yatırma işlemlerine sınırlamalar getirdi. Birçok banka, iç denetim birimlerinin ve Uyum Başkanlıklarının görüşleri doğrultusunda, ATM’lerden yapılan kartlı ve kartsız para yatırma limitlerini düşürdüğünü duyurdu.ekonomim.com'un ulaştığı bilgilere göre, daha önce 250 bin olan günlük kartlı para yatırma limiti, 180 bin TL olarak uygulanmaya başlanıyor. Müşteriler, bankamatik kartları ile ATM üzerinden artık en fazla bu tutarda TL ya da döviz karşılığı para yatırabilecek.Kartsız işlemlerde daha sıkı tedbirler alınacakATM'lerden kartsız olarak yapılan para yatırma işlemlerinde de günlük üst limit, 180 bin TL'den 100 bin TL'ye indirildi. Bu düzenleme, özellikle üçüncü şahıslar adına yapılan yüksek tutarlı yatırımları sınırlandırmak amacıyla getirildi.Günlük belirlenen limitlerin üzerindeki tutarları yatırmak isteyenler, şubeye yönlendirilecek. MASAK kurallarına göre bu tür işlemler şube personeli gözetiminde yapılacak ve kayıt altına alınacak.ATM limitlerinin artırılmasını isteyen müşterilere, bu sınırların yasal zorunluluk gereği belirlendiği ve banka özelinde daha yüksek limitlerin uygulanamayacağı bilgisi verilecek.

masak, bddk, atm, tl