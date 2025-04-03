https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/boykot-sorusturmasinda-11-kisiye-gozalti-cem-yigit-uzumoglu-dahil-1095090195.html

Boykot soruşturmasında 11 gözaltı: Listede 'Şakir Paşa Ailesi' oyuncusu Cem Yiğit Üzümoğlu da var

Boykot soruşturmasında 11 gözaltı: Listede 'Şakir Paşa Ailesi' oyuncusu Cem Yiğit Üzümoğlu da var

Sputnik Türkiye

Sosyal medyada yapılan 'ekonomik boykot' çağrıları nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında 11 kişi gözaltına alındı. Listede isimleri geçenler arasında oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu da bulunuyor.

2025-04-03T09:32+0300

2025-04-03T09:32+0300

2025-04-03T12:05+0300

türki̇ye

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada kamuoyunda geniş yankı uyandıran boykot çağrıları ile ilgili olarak harekete geçildiği duyuruldu.Resmi kaynaklara göre sosyal medya üzerinden yayılan içerikler nedeniyle “nefret ve ayrımcılık suçu” ile “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçlamaları iddiası kapsamında resen soruşturma başlatıldığı bildirilmişti. Soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden boykot çağrısı yapan 16 kişi tespit edildi. Bu kişiler hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin başlattığı operasyonlarda 16 kişi arasından 11'i gözaltına alındı.Cem Yiğit Üzümoğlu neden gözaltına alındı? Hakkındaki iddialar neler?Gözaltına alınan isimler arasında Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da bulunduğu belirtildi. Üzümoğlu, Twitter'dan (X) "boykot" paylaşımında bulunarak "Anayasa’nın düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü ile toplantı gösteri yürüyüşü hakkı kapsamında değerlendirilebilecek bir protesto biçimidir. Anayasamızın 25., 26. ve 34. maddeleriyle güvence altına alınmıştır" ifadelerini kullanmıştı. Ünlü oyuncu bu paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı.Kimdir, aslen nereli?Ünü sanatçı 1 Mart 1994’te İstanbul’da dünyaya geldi. Oyunculuk eğitimini Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nda tamamladı. Henüz öğrenci yıllarında Hindistan ve Polonya gibi ülkelerde tiyatro ve modern dans üzerine çalışmalar yaptı. Sahne sanatlarına olan bu derin ilgisi, onun kariyerine sağlam bir temel oluşturdu.Üzümoğlu, 2017 yılında 21. Afife Tiyatro Ödülleri'nde, Troas oyunundaki performansıyla “Yılın En Başarılı Genç Kuşak Sanatçısı” ödülünü kazandı. Ardından Salto, Kalp ve Evlat gibi tiyatro oyunlarında sahne aldı. Son yıllarda ise Hamlet, Sırça, Baklava Cumhuriyeti ve Öteki adlı oyunlarda rol aldı.Dijital platformlarda da yer aldıTelevizyon kariyerine 2017 yılında Kanal D ekranlarında yayımlanan Adı Efsane dizisindeki Hakan karakteriyle başlayan Üzümoğlu, kısa sürede ekran yüzü haline geldi. Ardından, dijitalde yayımlanan ilk Türk yapımlarından Hakan: Muhafız dizisinde Emir karakterine hayat verdi.En çok ses getiren projesi ise 2020 yılında dijital platformda yayınlanan Rise of Empires: Ottoman oldu. Burada Fatih Sultan Mehmed rolüyle izleyici karşısına çıkan Üzümoğlu, hem yerli hem de yabancı seyirciden tam not aldı. 2021’de yayımlanan Kin filminde başrol üstlenerek başarısını pekiştirdi. Son olarak, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde rol aldı. Üzümoğlu’nun performansı sadece izleyici değil, jüri üyeleri tarafından da takdir edildi. 2022 yılında düzenlenen Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü.Ne olmuştu?Ekrem İmamoğlu hakkında uygulanan adli süreç ardından başlayan protestoları destekleyenler geçen gün için "boykot" çağrısında bulunmuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den de destek açıklaması gelmişti.Hükümet ve iş dünyası temsilcileri, bu çağrılara tepki göstererek, ülke ekonomisini hedef almanın bir duruş olmadığını belirtmişti. Konuyla ilgili sosyal medya paylaşımı yapan bir diğer oyuncu olan Aybüke Pusat'ın da dün "Teşkilat" dizisinin kadrosundan çıkarıldığı TRT yetkililerince açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/trt-aybuke-pusatla-yollarini-ayirdi-cem-yilmazdan-tepki-geldi-1095064671.html

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