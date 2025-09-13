https://anlatilaninotesi.com.tr/20250913/cumhurbaskani-basdanismani-hamdi-kilic-hayatini-kaybetti-1099335203.html

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç, bir süredir devam eden rahatsızlıkları nedeniyle Ankara’da yaşamını yitirdi. Evli ve üç çocuk babası olan Kılıç’ın... 13.09.2025, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç, uzun süredir devam eden sağlık sorunları nedeniyle Ankara’da hayatını kaybetti. Kılıç, evli ve üç çocuk babasıydı.Cenaze ProgramıKılıç’ın cenazesi bugün ikindi vakti Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.Siyasilerden Başsağlığı MesajlarıKılıç’ın vefatının ardından siyasilerden peş peşe taziye mesajları geldi.Hamdi Kılıç kimdir?Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç, uzun yıllardır AK Parti çatısı altında görev aldı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a en yakın isimlerden biri olarak biliniyordu. Kılıç, evli ve üç çocuk babasıydı. Kılıç, aynı zamanda metin yazarlığı ve düşünce adamı kimliği ile de biliniyordu.

