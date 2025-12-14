Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251214/icisleri-bakanligindan-telefonla-arayan-kisi-ben-yesil-dedi-haberine-aciklama-arama-acik-1101787090.html
İçişleri Bakanlığından 'telefonla arayan kişi, 'ben Yeşil' dedi' haberine açıklama: Arama açık cezaevinden yapıldı
İçişleri Bakanlığından 'telefonla arayan kişi, 'ben Yeşil' dedi' haberine açıklama: Arama açık cezaevinden yapıldı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanlığı, "Telefonla arayan kişi, 'ben Yeşil' dedi" başlıklı habere ilişkin, aramanın açık cezaevinden "adam öldürme, kasten yaralama ve mala zarar... 14.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-14T16:24+0300
2025-12-14T16:24+0300
türki̇ye
saygı öztürk
i̇çişleri bakanlığı
cezaevi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/05/1096819320_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_4aa3cb2760107b2c922c388a89ae8b8f.jpg
İçişleri Bakanlığı, "Telefonla arayan kişi, 'ben Yeşil' dedi" başlıklı habere ilişkin, aramanın açık cezaevinden "adam öldürme, kasten yaralama ve mala zarar vermekten" suç kaydı bulunan C.A. isimli bir hükümlü tarafından yapıldığını bildirdi.Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bir gazetede 11 Aralık'ta "Telefonla arayan kişi, 'ben Yeşil' dedi" başlıklı bir haberin yayımlandığı anımsatıldı.Söz konusu aramayı yapan kişinin gazeteyi santral numarasından 9 Aralık'ta 3 kez aradığının belirlendiği belirtilen açıklamada, ilk aramanın 1 dakika 59 saniye, ikinci aramanın 15 dakika, üçüncü aramanın ise 13 dakika 34 saniye sürdüğü kaydedildi.Cezaevinden aradı, 'ben yeşil' dediAçıklamada, arayan kişinin tespitine yönelik çalışma yapıldığı belirtilerek, "Aramanın bir açık cezaevinden yapıldığı, aramayı yapanın ise C.A. adlı hükümlü olduğu tespit edilmiştir. Şahsın, 'adam öldürme, kasten yaralama ve mala zarar vermekten' suç kaydı bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.Ne olmuştu?Sözcü yazarı Saygı Öztürk, 11 Aralık'ta "Telefonla arayan kişi, 'ben Yeşil' dedi" başlıklı bir yazı kaleme almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/ali-cagatay-bir-ilin-ya-da-ilcenin-idari-statusunu-belirleme-yetkisi-yalnizca-icisleri-1101644351.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/05/1096819320_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_98ad5f2a8896c84d23f43f7e4a2f2a4c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
saygı öztürk, i̇çişleri bakanlığı, cezaevi
saygı öztürk, i̇çişleri bakanlığı, cezaevi

İçişleri Bakanlığından 'telefonla arayan kişi, 'ben Yeşil' dedi' haberine açıklama: Arama açık cezaevinden yapıldı

16:24 14.12.2025
© AAİçişleri Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2025
© AA
Abone ol
İçişleri Bakanlığı, "Telefonla arayan kişi, 'ben Yeşil' dedi" başlıklı habere ilişkin, aramanın açık cezaevinden "adam öldürme, kasten yaralama ve mala zarar vermekten" suç kaydı bulunan C.A. isimli bir hükümlü tarafından yapıldığını bildirdi.
İçişleri Bakanlığı, "Telefonla arayan kişi, 'ben Yeşil' dedi" başlıklı habere ilişkin, aramanın açık cezaevinden "adam öldürme, kasten yaralama ve mala zarar vermekten" suç kaydı bulunan C.A. isimli bir hükümlü tarafından yapıldığını bildirdi.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bir gazetede 11 Aralık'ta "Telefonla arayan kişi, 'ben Yeşil' dedi" başlıklı bir haberin yayımlandığı anımsatıldı.
Söz konusu aramayı yapan kişinin gazeteyi santral numarasından 9 Aralık'ta 3 kez aradığının belirlendiği belirtilen açıklamada, ilk aramanın 1 dakika 59 saniye, ikinci aramanın 15 dakika, üçüncü aramanın ise 13 dakika 34 saniye sürdüğü kaydedildi.

Cezaevinden aradı, 'ben yeşil' dedi

Açıklamada, arayan kişinin tespitine yönelik çalışma yapıldığı belirtilerek, "Aramanın bir açık cezaevinden yapıldığı, aramayı yapanın ise C.A. adlı hükümlü olduğu tespit edilmiştir. Şahsın, 'adam öldürme, kasten yaralama ve mala zarar vermekten' suç kaydı bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Ne olmuştu?

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, 11 Aralık'ta "Telefonla arayan kişi, 'ben Yeşil' dedi" başlıklı bir yazı kaleme almıştı.
seyir hali - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2025
SEYİR HALİ
Ali Çağatay: Bir ilin ya da ilçenin idari statüsünü belirleme yetkisi yalnızca İçişleri Bakanlığı’ndadır
9 Aralık, 09:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала