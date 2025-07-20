https://anlatilaninotesi.com.tr/20250720/yalovada-sunnet-dugununde-dagitilan-tavuklu-pilav-davetlileri-zehirledi-100-kisi-hastanelik-oldu-1098024758.html

Yalova’da sünnet düğününde dağıtılan tavuklu pilav davetlileri zehirledi: 100 kişi hastanelik oldu

Yalova’da sünnet düğününde dağıtılan tavuklu pilav davetlileri zehirledi: 100 kişi hastanelik oldu

Sputnik Türkiye

Yalova'nın Çınarcık ilçesi Teşvikiye beldesindeki bir sünnet düğününde tavuklu pilav yiyen yaklaşık 100 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı... 20.07.2025, Sputnik Türkiye

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Yalova'da bir sünnet düğününde tavuklu pilav yiyen yaklaşık 100 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı.Çınarcık ilçesi Teşvikiye beldesinde M.A.M. tarafından organize edilen düğünde, davetlilere düğün sahipleri tarafından bir gece önceden hazırlanan tavuklu pilav ikram edildi. Yemeğin ardından mide bulantısı ve benzeri şikayetler yaşayan davetliler, Çınarcık Devlet Hastanesi ve Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu.Yalova Valiliği’nden yapılan açıklamada, hastaneye başvuran kişilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı, çoğunda mide bulantısı görüldüğü bildirildi. Çınarcık Devlet Hastanesi’nde kapasite dolduğu için bazı hastaların Yalova Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaklaşık 300 kişinin katıldığı düğünde vaka sayısının artabileceği açıklandı.

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