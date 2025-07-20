https://anlatilaninotesi.com.tr/20250720/yalovada-sunnet-dugununde-dagitilan-tavuklu-pilav-davetlileri-zehirledi-100-kisi-hastanelik-oldu-1098024758.html
Yalova’da sünnet düğününde dağıtılan tavuklu pilav davetlileri zehirledi: 100 kişi hastanelik oldu
Yalova’da sünnet düğününde dağıtılan tavuklu pilav davetlileri zehirledi: 100 kişi hastanelik oldu
Sputnik Türkiye
Yalova'nın Çınarcık ilçesi Teşvikiye beldesindeki bir sünnet düğününde tavuklu pilav yiyen yaklaşık 100 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı... 20.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-20T22:50+0300
2025-07-20T22:50+0300
2025-07-20T22:51+0300
türki̇ye
türkiye
yalova
tavuk
tavuk döner
tavuklu sandviç
gıda
helal gıda
gıda fiyatları
gıda zehirlenmesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/14/1098024587_0:0:1120:630_1920x0_80_0_0_971a56aa195cb1916a19c844874fa827.jpg
Yalova'da bir sünnet düğününde tavuklu pilav yiyen yaklaşık 100 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı.Çınarcık ilçesi Teşvikiye beldesinde M.A.M. tarafından organize edilen düğünde, davetlilere düğün sahipleri tarafından bir gece önceden hazırlanan tavuklu pilav ikram edildi. Yemeğin ardından mide bulantısı ve benzeri şikayetler yaşayan davetliler, Çınarcık Devlet Hastanesi ve Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu.Yalova Valiliği’nden yapılan açıklamada, hastaneye başvuran kişilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı, çoğunda mide bulantısı görüldüğü bildirildi. Çınarcık Devlet Hastanesi’nde kapasite dolduğu için bazı hastaların Yalova Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaklaşık 300 kişinin katıldığı düğünde vaka sayısının artabileceği açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250427/sivasta-toplu-gida-zehirlenmesi-53-ogrenci-hastaneye-basvurdu-1095713271.html
türki̇ye
yalova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/14/1098024587_140:0:980:630_1920x0_80_0_0_f364599a413608c0d25158a9bb773eac.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, yalova, tavuk, tavuk döner, tavuklu sandviç, gıda, helal gıda, gıda fiyatları, gıda zehirlenmesi, gıda yardımı, gıda krizi
türkiye, yalova, tavuk, tavuk döner, tavuklu sandviç, gıda, helal gıda, gıda fiyatları, gıda zehirlenmesi, gıda yardımı, gıda krizi
Yalova’da sünnet düğününde dağıtılan tavuklu pilav davetlileri zehirledi: 100 kişi hastanelik oldu
22:50 20.07.2025 (güncellendi: 22:51 20.07.2025)
Yalova'nın Çınarcık ilçesi Teşvikiye beldesindeki bir sünnet düğününde tavuklu pilav yiyen yaklaşık 100 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Düğüne yaklaşık 300 kişinin katılması nedeniyle vaka sayısının artabileceği belirtildi.
Yalova'da bir sünnet düğününde tavuklu pilav yiyen yaklaşık 100 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı.
Çınarcık ilçesi Teşvikiye beldesinde M.A.M. tarafından organize edilen düğünde, davetlilere düğün sahipleri tarafından bir gece önceden hazırlanan tavuklu pilav ikram edildi. Yemeğin ardından mide bulantısı ve benzeri şikayetler yaşayan davetliler, Çınarcık Devlet Hastanesi ve Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu.
Yalova Valiliği’nden yapılan açıklamada, hastaneye başvuran kişilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı, çoğunda mide bulantısı görüldüğü bildirildi. Çınarcık Devlet Hastanesi’nde kapasite dolduğu için bazı hastaların Yalova Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaklaşık 300 kişinin katıldığı düğünde vaka sayısının artabileceği açıklandı.