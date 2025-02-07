https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/sila-bebek-davasinda-karar-belli-oldu-anneye-3-ayri-suctan-27-yil-ceza-1093454974.html

Sıla bebek davasında karar belli oldu: Anneye 3 ayrı suçtan 27 yıl ceza

Sıla bebek davasında karar belli oldu: Anneye 3 ayrı suçtan 27 yıl ceza

Sputnik Türkiye

Tekirdağ'da darp edilen ve cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebeğin ölümüyle ilgili davada karar açıklandı. Anne Bakiye Yeniçeri'ye 3 ayrı suçtan... 07.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-07T11:03+0300

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türkiye

sıla bebek

dava

sıla

tekirdağ

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin cinsel istismar ve darp sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin davada karar açıklandı. Kapalı oturumda yapılan duruşmada mahkeme, Anne Bakiye Yeniçeri'ye 27 yıl 9 ay, suça sürüklenen çocuklardan K.A'ya 20 yıl 6 ay, G.K'ye 7 yıl hapis cezası verdi.Ne olmuştu?Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yaşayan Bakiye Yeniçeri, 8 Eylül 2024'te kızı Sıla'nın uyanmadığını fark ederek Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yapılan muayenede, bebeğin beyin kanaması geçirdiği ve cinsel istismar şüphesi bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine Sıla bebek, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek polis ekiplerine bilgi verildi.Bebek, beyin ameliyatının ardından entübe edilerek yoğun bakıma alındı.Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında anne B.Y., birlikte yaşadığı S.Ö., komşuları K.A., 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Daha sonra, başka bir suçtan tutuklu bulunan S.Ö. hakkında bu dava kapsamında tahliye kararı verildi. Öte yandan, K.A.'nın babası K.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Sıla Bebeğin kardeşi devlet korumasına alındıYaşanan olay sonrası, Sıla bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. devlet korumasına alındı.Tedavisi devam eden Sıla bebek, 7 Ekim 2023 tarihinde hayatını kaybetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/istanbulda-kar-yagisi-ne-kadar-surecek-akomdan-tarihli-uyari-1093452617.html

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