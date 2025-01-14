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Ünlü oyuncu Metin Akpınar'a 'kızından' 10 milyonluk dava: Uğur Dündar tanık olarak dinlendi
Ünlü oyuncu Metin Akpınar'a 'kızından' 10 milyonluk dava: Uğur Dündar tanık olarak dinlendi
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Metin Akpınar'ın evlilik dışı dünyaya gelen kızı Duygu Nebioğlu'nun açtığı 10 milyon liralık tazminat davasında ünlü gazeteci Uğur Dündar tanık... 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T15:52+0300
2025-01-14T15:52+0300
yaşam
uğur dündar
duygu nebioğlu
metin akpınar
beykoz adliyesi
evlilik dışı ilişki
babalık davası
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Türk sinemasının önde gelen isimlerinden olan Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkiden dünyaya gelen kızı Duygu Nebioğlu'nun ünlü oyuncuya açtığı 10 milyon lira liralık tazminat davasında, gazeteci Uğur Dündar tanık olarak dinlendi. Dündar, ifadesinde, "Duygu Nebioğlu'nun Metin Akpınar'ın kızı olduğunu medyaya yansıyan haberlerden öğrendim. Öncesiyle ilgili bir bilgim yoktur. 1986 yılından itibaren 25 yıl süreyle gazetede çalıştım, aynı zamanda televizyon programları yaptım. Benim gazetedeki sürecimde Akpınar'ın kızı olduğundan hiçbir şekilde haberim yoktu." dedi. İkiz kızları ortaya çıkmıştıUsta oyuncu Metin Akpınar'ın evlilik dışı yaşadığı ilişkiden Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu adında ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. DNA testi ve mahkeme kararı ile 82 yaşındaki sanatçının öz kızı olduğunu resmiyete kavuşturan Duygu Nebioğlu babası hakkında 'babalığı benimsememe' ve 'babalık görevlerini yerine getirememe' nedeniyle 10 milyon liralık tazminat davası açarken, Akpınar konuyla ilgili "Tek gecelik ilişkimdi, çocuklarım olduğunu bilmiyorum" demişti. Nebioğlu, ünlü oyuncuyu suçlarken, "İlk günden beri babam bizim varlığımızdan haberdardı. Yetiştirme yurduna verilme sürecimizi bile babamın organize ettiğini düşünüyorum. Babam o dönem bazı şeyleri örtbas etmiş olabilir ama gerçekler ortaya çıktı. Bizi tüm ülke önünde yaptığı basın açıklamasıyla küçük düşürmeye çalıştı. Bu yaptıkları onun yanına kâr kalsın istemiyorum.. Bundan dolayı da babama 10 milyon TL'lik dava açtım. Uğur Dündar da mahkemeye dilekçe vermiş, Akpınar'ın lehine tanıklık etmek için. Uğur Dündar annemi hayatında hiç görmediğini, tanımadığını söylüyor ama aynı zamanda babamla davamıza dilekçe vererek tanık olmak istiyor. Tam bozacının şahidi şıracı durumu var" açıklamasında bulunmuştu.Dündar mahkemede konuştu: Bilgim yok Sabah'ın haberine göre, Akseki Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen tazminat davasında Uğur Dündar'ın tanıklığı kabul edildi. Dündar, bugün Beykoz Adliyesi'ne gelen Dündar'ın saat 12.30'da Beykoz 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki talimatla ifade verdiDuygu Nebioğlu'nun, Metin Akpınar'ın kızı olduğunu medyaya yansıyan haberlerden öğrendiğini söyleyen gazeteci Dündar, şunları söyledi: Duruşma sonrasında açıklama yapan Duygu Nebioğlu'nun avukatı ise , Antalya'da dinletilen o dönemin Kemer muhabiri tanığın haberi gazetenin genel müdürüne ilettiğini ancak haberin yayınlanmadığını mahkemede söylediğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/mahkemeden-karar-cikti-metin-akpinar-ikinci-kez-baba-oldu-1085624847.html
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Ünlü oyuncu Metin Akpınar'a 'kızından' 10 milyonluk dava: Uğur Dündar tanık olarak dinlendi

15:52 14.01.2025
© Fotoğraf : YouTubeMetin Akpınar
Metin Akpınar - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
© Fotoğraf : YouTube
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Ünlü oyuncu Metin Akpınar'ın evlilik dışı dünyaya gelen kızı Duygu Nebioğlu'nun açtığı 10 milyon liralık tazminat davasında ünlü gazeteci Uğur Dündar tanık olarak dinlendi.
Türk sinemasının önde gelen isimlerinden olan Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkiden dünyaya gelen kızı Duygu Nebioğlu'nun ünlü oyuncuya açtığı 10 milyon lira liralık tazminat davasında, gazeteci Uğur Dündar tanık olarak dinlendi. Dündar, ifadesinde, "Duygu Nebioğlu'nun Metin Akpınar'ın kızı olduğunu medyaya yansıyan haberlerden öğrendim. Öncesiyle ilgili bir bilgim yoktur. 1986 yılından itibaren 25 yıl süreyle gazetede çalıştım, aynı zamanda televizyon programları yaptım. Benim gazetedeki sürecimde Akpınar'ın kızı olduğundan hiçbir şekilde haberim yoktu." dedi.

İkiz kızları ortaya çıkmıştı

Usta oyuncu Metin Akpınar'ın evlilik dışı yaşadığı ilişkiden Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu adında ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. DNA testi ve mahkeme kararı ile 82 yaşındaki sanatçının öz kızı olduğunu resmiyete kavuşturan Duygu Nebioğlu babası hakkında 'babalığı benimsememe' ve 'babalık görevlerini yerine getirememe' nedeniyle 10 milyon liralık tazminat davası açarken, Akpınar konuyla ilgili "Tek gecelik ilişkimdi, çocuklarım olduğunu bilmiyorum" demişti.
Nebioğlu, ünlü oyuncuyu suçlarken, "İlk günden beri babam bizim varlığımızdan haberdardı. Yetiştirme yurduna verilme sürecimizi bile babamın organize ettiğini düşünüyorum. Babam o dönem bazı şeyleri örtbas etmiş olabilir ama gerçekler ortaya çıktı. Bizi tüm ülke önünde yaptığı basın açıklamasıyla küçük düşürmeye çalıştı. Bu yaptıkları onun yanına kâr kalsın istemiyorum.. Bundan dolayı da babama 10 milyon TL'lik dava açtım. Uğur Dündar da mahkemeye dilekçe vermiş, Akpınar'ın lehine tanıklık etmek için. Uğur Dündar annemi hayatında hiç görmediğini, tanımadığını söylüyor ama aynı zamanda babamla davamıza dilekçe vererek tanık olmak istiyor. Tam bozacının şahidi şıracı durumu var" açıklamasında bulunmuştu.

Dündar mahkemede konuştu: Bilgim yok

Sabah'ın haberine göre, Akseki Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen tazminat davasında Uğur Dündar'ın tanıklığı kabul edildi. Dündar, bugün Beykoz Adliyesi'ne gelen Dündar'ın saat 12.30'da Beykoz 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki talimatla ifade verdi
Duygu Nebioğlu'nun, Metin Akpınar'ın kızı olduğunu medyaya yansıyan haberlerden öğrendiğini söyleyen gazeteci Dündar, şunları söyledi:
"Öncesiyle ilgili bir bilgim yoktur. 1986 yılından itibaren 25 yıl süreyle gazetede çalıştım, aynı zamanda televizyon programları yaptım. Benim gazetedeki sürecimde Akpınar'ın kızı olduğundan hiçbir şekilde haberim yoktu. Ayrıca gazeteye böyle bir haber geldiği ve yayınlanmadığı hususunda da bilgisizim. Böyle bir haber gelse basın şehidi olan Çetin Emeç, dönemin genel yayın yönetmenidir, kardeşinin adı böyle bir şeye karışsa yayınlayabilecek dürüstlükteydi. Ayrıca gazete içinde de böyle bir haber kesinlikle dolaşmadı. O dönem basında müthiş bir rekabet vardı. Diyelim haber gazeteye geldi ve görülmedi, rakip gazeteler, bunu rahatlıkla yayınlardı. Kaldı ki böyle bir sansür duyumum dahilinde değildir."
Duruşma sonrasında açıklama yapan Duygu Nebioğlu'nun avukatı ise , Antalya'da dinletilen o dönemin Kemer muhabiri tanığın haberi gazetenin genel müdürüne ilettiğini ancak haberin yayınlanmadığını mahkemede söylediğini belirtti.
Metin Akpınar - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2024
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Mahkemeden karar çıktı: Metin Akpınar ikinci kez baba oldu
7 Temmuz 2024, 17:54
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