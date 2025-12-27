Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251227/plastik-poset-fiyati-yeni-yilda-1-lira-olacak-1102293627.html
Plastik poşet fiyatı yeni yılda 1 lira olacak
Plastik poşet fiyatı yeni yılda 1 lira olacak
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2019'da hayata geçirilen uygulamayla 25 kuruştan satışına başlanan plastik poşetin fiyatı, 1 Ocak 2026'dan... 27.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-27T23:08+0300
2025-12-27T23:08+0300
türki̇ye
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
plastik
plastik poşet
plastik poşet fiyatları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/02/1074271780_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4c0e7fd9eafb39fe67d073ab4c4b1839.jpg
Bakanlık tarafından plastik kaynaklı atık kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla plastik poşetler, 1 Ocak 2019 itibarıyla ücretli hale getirilmişti.Yeni yılda uygulanacak plastik poşet bedelini belirlemek amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sektörde faaliyet gösteren dernek ve federasyon temsilcilerinin katılımıyla 12 Kasım'da 'Ambalaj Komisyonu-Plastik Poşet Alt Komisyonu Toplantısı' düzenlendi.Toplantı sonucunda, katılımcıların görüş ve önerileri de dikkate alınarak, 2026'da plastik poşetlere uygulanacak taban ücretin adet başına vergiler dahil 1 lira olmasına karar verildi.Karar, 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251227/mhp-genel-baskani-bahceli-gunumuzun-suleymani-cumhurbaskanimiz-erdogan-mimar-sinani-murat-kurumdur-1102290113.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/02/1074271780_139:0:787:486_1920x0_80_0_0_5a20fb6a23e2fb5f47045795549caaad.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
plastik poşet fiyat, plastik poşet, plastik poşet 1 lira
plastik poşet fiyat, plastik poşet, plastik poşet 1 lira

Plastik poşet fiyatı yeni yılda 1 lira olacak

23:08 27.12.2025
© AAPlastik poşet
Plastik poşet - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2025
© AA
Abone ol
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2019'da hayata geçirilen uygulamayla 25 kuruştan satışına başlanan plastik poşetin fiyatı, 1 Ocak 2026'dan itibaren 1 lira olarak belirlendi.
Bakanlık tarafından plastik kaynaklı atık kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla plastik poşetler, 1 Ocak 2019 itibarıyla ücretli hale getirilmişti.
Yeni yılda uygulanacak plastik poşet bedelini belirlemek amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sektörde faaliyet gösteren dernek ve federasyon temsilcilerinin katılımıyla 12 Kasım'da 'Ambalaj Komisyonu-Plastik Poşet Alt Komisyonu Toplantısı' düzenlendi.
Toplantı sonucunda, katılımcıların görüş ve önerileri de dikkate alınarak, 2026'da plastik poşetlere uygulanacak taban ücretin adet başına vergiler dahil 1 lira olmasına karar verildi.
Karar, 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2025
POLİTİKA
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Günümüzün Süleyman'ı Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Mimar Sinan'ı Murat Kurum'dur
16:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала