https://anlatilaninotesi.com.tr/20251227/plastik-poset-fiyati-yeni-yilda-1-lira-olacak-1102293627.html
Plastik poşet fiyatı yeni yılda 1 lira olacak
Plastik poşet fiyatı yeni yılda 1 lira olacak
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2019'da hayata geçirilen uygulamayla 25 kuruştan satışına başlanan plastik poşetin fiyatı, 1 Ocak 2026'dan... 27.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-27T23:08+0300
2025-12-27T23:08+0300
2025-12-27T23:08+0300
türki̇ye
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
plastik
plastik poşet
plastik poşet fiyatları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/02/1074271780_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4c0e7fd9eafb39fe67d073ab4c4b1839.jpg
Bakanlık tarafından plastik kaynaklı atık kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla plastik poşetler, 1 Ocak 2019 itibarıyla ücretli hale getirilmişti.Yeni yılda uygulanacak plastik poşet bedelini belirlemek amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sektörde faaliyet gösteren dernek ve federasyon temsilcilerinin katılımıyla 12 Kasım'da 'Ambalaj Komisyonu-Plastik Poşet Alt Komisyonu Toplantısı' düzenlendi.Toplantı sonucunda, katılımcıların görüş ve önerileri de dikkate alınarak, 2026'da plastik poşetlere uygulanacak taban ücretin adet başına vergiler dahil 1 lira olmasına karar verildi.Karar, 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251227/mhp-genel-baskani-bahceli-gunumuzun-suleymani-cumhurbaskanimiz-erdogan-mimar-sinani-murat-kurumdur-1102290113.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/02/1074271780_139:0:787:486_1920x0_80_0_0_5a20fb6a23e2fb5f47045795549caaad.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
plastik poşet fiyat, plastik poşet, plastik poşet 1 lira
plastik poşet fiyat, plastik poşet, plastik poşet 1 lira
Plastik poşet fiyatı yeni yılda 1 lira olacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2019'da hayata geçirilen uygulamayla 25 kuruştan satışına başlanan plastik poşetin fiyatı, 1 Ocak 2026'dan itibaren 1 lira olarak belirlendi.
Bakanlık tarafından plastik kaynaklı atık kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla plastik poşetler, 1 Ocak 2019 itibarıyla ücretli hale getirilmişti.
Yeni yılda uygulanacak plastik poşet bedelini belirlemek amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sektörde faaliyet gösteren dernek ve federasyon temsilcilerinin katılımıyla 12 Kasım'da 'Ambalaj Komisyonu-Plastik Poşet Alt Komisyonu Toplantısı' düzenlendi.
Toplantı sonucunda, katılımcıların görüş ve önerileri de dikkate alınarak, 2026'da plastik poşetlere uygulanacak taban ücretin adet başına vergiler dahil 1 lira olmasına karar verildi.
Karar, 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak.