Eski RTÜK Başkanı Şahin, Türk Telekom Genel Müdürü oldu
Eski RTÜK Başkanı Şahin, Türk Telekom Genel Müdürü oldu
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndaki (RTÜK) görev süresini tamamlayan Ebubekir Şahin, Türk Telekom'un yeni genel müdürü olarak atandı.
RTÜK Başkanlığı görevini Mehmet Daniş’e devreden Ebubekir Şahin, Türk Telekom’un genel müdürü oldu.Türk Telekom’dan yapılan açıklamada, “Ebubekir Şahin’in iletişim alanındaki birikimi ve kamu yönetimindeki tecrübesiyle şirkete önemli katkılar sunacağına inanıyoruz” ifadeleri yer aldı.Ebubekir Şahin kimdir?1974 yılında Rize’nin Çayeli ilçesinde doğan Ebubekir Şahin, ilk ve orta öğrenimini Rize’de, lise eğitimini Sakarya’da tamamladı. 1995 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olan Şahin, aynı üniversitede Gazetecilik alanında yüksek lisans yaptı. 2017 yılında TBMM Genel Kurulu’nda yapılan seçimle RTÜK üyeliğine, 2019 yılında ise RTÜK Başkanlığına seçilen Ebubekir Şahin, 2023 yılında yeniden başkan seçilerek görevini sürdürmüştü.
Eski RTÜK Başkanı Şahin, Türk Telekom Genel Müdürü oldu

18:43 24.10.2025
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’ndaki (RTÜK) görev süresini tamamlayan Ebubekir Şahin, Türk Telekom’un yeni genel müdürü olarak atandı.
RTÜK Başkanlığı görevini Mehmet Daniş’e devreden Ebubekir Şahin, Türk Telekom’un genel müdürü oldu.
Türk Telekom’dan yapılan açıklamada, “Ebubekir Şahin’in iletişim alanındaki birikimi ve kamu yönetimindeki tecrübesiyle şirkete önemli katkılar sunacağına inanıyoruz” ifadeleri yer aldı.

Ebubekir Şahin kimdir?

1974 yılında Rize’nin Çayeli ilçesinde doğan Ebubekir Şahin, ilk ve orta öğrenimini Rize’de, lise eğitimini Sakarya’da tamamladı. 1995 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olan Şahin, aynı üniversitede Gazetecilik alanında yüksek lisans yaptı. 2017 yılında TBMM Genel Kurulu’nda yapılan seçimle RTÜK üyeliğine, 2019 yılında ise RTÜK Başkanlığına seçilen Ebubekir Şahin, 2023 yılında yeniden başkan seçilerek görevini sürdürmüştü.
