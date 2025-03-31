https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/pkk-elebasi-ocalanin-ailesiyle-imralida-gorustu--1095018587.html

PKK elebaşı Öcalan, ailesiyle İmralı'da görüştü

PKK elebaşı Öcalan, ailesiyle İmralı'da görüştü

Sputnik Türkiye

PKK elebaşı Abdulah Öcalan, kardeşi Mehmet Öcalan ve yeğeni Ömer Öcalan ile bayram ziyareti kapsamında görüştü. 31.03.2025, Sputnik Türkiye

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PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın, İmralı'da kardeşi Mehmet Öcalan ve aynı zamanda DEM Parti milletvekili olan yeğeni Ömer Öcalan ile görüştüğü belirtildi. DEM Parti, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın ailesi ile İmralı Adası'nda bayram ziyareti kapsamında görüştüğünü açıkladı. açıklamada, Öcalan ile kardeşi Mehmet Öcalan ve yeğeni Ömer Öcalan'ın yanı sıra Hamili Yıldırım, Polat Yıldırım, Ömer Hayri Konar, Ali Konar ve Veysi Aktaş ile Sabiha Aslan bayram ziyareti kapsamında görüştüğü belirtildi.

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