https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/pkk-elebasi-ocalanin-ailesiyle-imralida-gorustu--1095018587.html
PKK elebaşı Öcalan, ailesiyle İmralı'da görüştü
PKK elebaşı Öcalan, ailesiyle İmralı'da görüştü
Sputnik Türkiye
PKK elebaşı Abdulah Öcalan, kardeşi Mehmet Öcalan ve yeğeni Ömer Öcalan ile bayram ziyareti kapsamında görüştü. 31.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-31T17:41+0300
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PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın, İmralı'da kardeşi Mehmet Öcalan ve aynı zamanda DEM Parti milletvekili olan yeğeni Ömer Öcalan ile görüştüğü belirtildi. DEM Parti, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın ailesi ile İmralı Adası'nda bayram ziyareti kapsamında görüştüğünü açıkladı. açıklamada, Öcalan ile kardeşi Mehmet Öcalan ve yeğeni Ömer Öcalan'ın yanı sıra Hamili Yıldırım, Polat Yıldırım, Ömer Hayri Konar, Ali Konar ve Veysi Aktaş ile Sabiha Aslan bayram ziyareti kapsamında görüştüğü belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/bakan-tunc-ocalanin-ailesinin-gorusme-talebi-var-degerlendiriyoruz-1094882607.html
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mehmet öcalan, ömer öcalan, abdullah öcalan, i̇mralı, pkk, dem parti
mehmet öcalan, ömer öcalan, abdullah öcalan, i̇mralı, pkk, dem parti
PKK elebaşı Öcalan, ailesiyle İmralı'da görüştü
17:41 31.03.2025 (güncellendi: 17:57 31.03.2025)
PKK elebaşı Abdulah Öcalan, kardeşi Mehmet Öcalan ve yeğeni Ömer Öcalan ile bayram ziyareti kapsamında görüştü.
PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın, İmralı'da kardeşi Mehmet Öcalan ve aynı zamanda DEM Parti milletvekili olan yeğeni Ömer Öcalan ile görüştüğü belirtildi.
DEM Parti, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın ailesi ile İmralı Adası'nda bayram ziyareti kapsamında görüştüğünü açıkladı. açıklamada, Öcalan ile kardeşi Mehmet Öcalan ve yeğeni Ömer Öcalan'ın yanı sıra Hamili Yıldırım, Polat Yıldırım, Ömer Hayri Konar, Ali Konar ve Veysi Aktaş ile Sabiha Aslan bayram ziyareti kapsamında görüştüğü belirtildi.