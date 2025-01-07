https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/saglik-bakanligindan-estetik-dokunus-artik-farkli-branstaki-doktorlar-da-islem-yapabilecek-1092413478.html
Sağlık Bakanlığından 'estetik' dokunuş: Artık farklı branştaki doktorlar da işlem yapabilecek
Sağlık Bakanlığından 'estetik' dokunuş: Artık farklı branştaki doktorlar da işlem yapabilecek
Sputnik Türkiye
Bakanlık, sağlık kuruluşlarında gerçekleştirilen estetik işlemlerinin uygulanmasına yönelik kapsamda değişikliğe gitti. Sadece alanında uzman hekimlerce... 07.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-07T09:36+0300
2025-01-07T09:36+0300
2025-01-07T09:36+0300
sağlik
estetik
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uzman doktor
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plastik cerrahi
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Estetik uygulamalara ilişkin 'uzmanlık' tartışmaları ve yapılan yanlış müdahaleler sonucunda mağdur olan hastalar gündemdeki yerini korurken, estetik uygulamalara ilişkin yeni bir dönem başladı.Alanında uzman hekim sertifikası zorunluluğu kalktıResmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda sağlık kuruluşlarında kapsam genişledi.Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.Sağlık kuruluşlarının kalite ve verimliliğini artırmak amacıyla izin verilebilecek hususları düzenleyen maddesinde yer alan "deri ve zührevi hastalıkları uzmanları, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahî uzmanları ile Bakanlıkça onaylı medikal estetik sertifikası bulunan" ibaresi yürürlükten kaldırıldı.Farklı branştaki hekimler de işlem yapabilecekYapılan yönetmelik değişikliği ile farklı branşlardaki hekimlerin de eğitim müfredatları doğrultusunda bu işlemleri yapabilmesinin önü açılarak kapsam genişletildi.İlgili fıkra şu şekilde:Yönetmeliğin "Güzellik ve estetik veya bu amaçla açılan merkezlerin ve ünitelerin uyumu" başlıklı geçici 4'üncü maddesi de yürürlükten kaldırıldı.
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sağlık bakanlığı, resmi gazete sağlık bakanlığı, estetik uzman doktor, estetik ameliyatı kim yapar, estetik ameliyat yetki
sağlık bakanlığı, resmi gazete sağlık bakanlığı, estetik uzman doktor, estetik ameliyatı kim yapar, estetik ameliyat yetki
Sağlık Bakanlığından 'estetik' dokunuş: Artık farklı branştaki doktorlar da işlem yapabilecek
Bakanlık, sağlık kuruluşlarında gerçekleştirilen estetik işlemlerinin uygulanmasına yönelik kapsamda değişikliğe gitti. Sadece alanında uzman hekimlerce uygulanması gereken estetik işlemleri, artık farklı branşlardaki hekimler tarafından da yapılabilecek.
Estetik uygulamalara ilişkin 'uzmanlık' tartışmaları ve yapılan yanlış müdahaleler sonucunda mağdur olan hastalar gündemdeki yerini korurken, estetik uygulamalara ilişkin yeni bir dönem başladı.
Alanında uzman hekim sertifikası zorunluluğu kalktı
Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda sağlık kuruluşlarında kapsam genişledi.
Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Sağlık kuruluşlarının kalite ve verimliliğini artırmak amacıyla izin verilebilecek hususları düzenleyen maddesinde yer alan "deri ve zührevi hastalıkları uzmanları, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahî uzmanları ile Bakanlıkça onaylı medikal estetik sertifikası bulunan" ibaresi yürürlükten kaldırıldı.
Farklı branştaki hekimler de işlem yapabilecek
Yapılan yönetmelik değişikliği ile farklı branşlardaki hekimlerin de eğitim müfredatları doğrultusunda bu işlemleri yapabilmesinin önü açılarak kapsam genişletildi.
-Bu Yönetmelikte poliklinik odası için tanımlanmış gerekli fiziki mekan ve asgari tıbbi donanımın sağlanması şartıyla, tıp merkezi, poliklinik ve muayenehaneler bünyesinde; deri ve zührevi hastalıkları uzmanları, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahî uzmanları ile Bakanlıkça onaylı medikal estetik sertifikası bulunan tabiplerce eğitim müfredatları ve sertifika ile edinilmiş yetkinlikleri kapsamında, bulunduğu sağlık kuruluşunda izin verilen tıbbi uygulamalar çerçevesinde, estetik amaçlı sağlık hizmetleri sunulabilir."
Yönetmeliğin "Güzellik ve estetik veya bu amaçla açılan merkezlerin ve ünitelerin uyumu" başlıklı geçici 4'üncü maddesi de yürürlükten kaldırıldı.