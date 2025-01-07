https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/saglik-bakanligindan-estetik-dokunus-artik-farkli-branstaki-doktorlar-da-islem-yapabilecek-1092413478.html

Sağlık Bakanlığından 'estetik' dokunuş: Artık farklı branştaki doktorlar da işlem yapabilecek

Sağlık Bakanlığından 'estetik' dokunuş: Artık farklı branştaki doktorlar da işlem yapabilecek

Sputnik Türkiye

Bakanlık, sağlık kuruluşlarında gerçekleştirilen estetik işlemlerinin uygulanmasına yönelik kapsamda değişikliğe gitti. Sadece alanında uzman hekimlerce... 07.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-07T09:36+0300

2025-01-07T09:36+0300

2025-01-07T09:36+0300

sağlik

estetik

doktor

uzman doktor

hekim

estetik cerrahi

estetik ameliyat

estetik operasyon

plastik cerrahi

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Estetik uygulamalara ilişkin 'uzmanlık' tartışmaları ve yapılan yanlış müdahaleler sonucunda mağdur olan hastalar gündemdeki yerini korurken, estetik uygulamalara ilişkin yeni bir dönem başladı.Alanında uzman hekim sertifikası zorunluluğu kalktıResmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda sağlık kuruluşlarında kapsam genişledi.Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.Sağlık kuruluşlarının kalite ve verimliliğini artırmak amacıyla izin verilebilecek hususları düzenleyen maddesinde yer alan "deri ve zührevi hastalıkları uzmanları, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahî uzmanları ile Bakanlıkça onaylı medikal estetik sertifikası bulunan" ibaresi yürürlükten kaldırıldı.Farklı branştaki hekimler de işlem yapabilecekYapılan yönetmelik değişikliği ile farklı branşlardaki hekimlerin de eğitim müfredatları doğrultusunda bu işlemleri yapabilmesinin önü açılarak kapsam genişletildi.İlgili fıkra şu şekilde:Yönetmeliğin "Güzellik ve estetik veya bu amaçla açılan merkezlerin ve ünitelerin uyumu" başlıklı geçici 4'üncü maddesi de yürürlükten kaldırıldı.

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