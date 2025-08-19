https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/usta-oyuncu-mujdat-gezen-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1098696334.html
Usta oyuncu Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı
Usta oyuncu Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
Sanatçı Müjdat Gezen hakkında bir programda söylediği sözlerden dolayı soruşturma başlatıldı. Gezen İstanbul Emniyeti'ne avukatıyla birlikte gelerek ifade... 19.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-19T16:03+0300
2025-08-19T16:03+0300
2025-08-19T16:03+0300
türki̇ye
müjdat gezen
bizim ev
soruşturma
halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103748/69/1037486924_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_4e4cb1613418809239b643f21eb9f4b8.jpg
Usta oyuncu Müjdat Gezen hakkında, kendisine ait kanalda söylediği sözlerden dolayı 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Gezen, İstanbul Emniyeti'nde ifade verdi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmedi'Müjdat Gezen ile Bizim Ev' isimli programında söylediği sözlerle ilgili verdiği ifadede soruşturmaya konu olan bölümde söylediği sözlerin espri amaçlı söylendiğini belirten Gezen, ifadelerde kışkırtıcı ya da aşağılayıcı hiçbir yön olmadığını dile getirdi. Gezen ifadesinde, "Programda geçen ‘Müslümanlarda bir adet vardır, biri öldüğü zaman annesinin adı ile gömülür, bilir misiniz sebebini? Çünkü Anadolu’da çok sevdiğim bir söz vardır; ‘anan mutlaka anandır, baban belki babandır, doğru değil mi ama garanti’ ifadem aslında Peygamberimiz Hz. Muhammed’in söylediği ‘cennet annelerin ayakları altındadır’ sözünün şaka yollu bir anlatımıdır. Buradaki ifadem ülkemin kadınını yüceltmek içindir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı. Gezen, ifadesini verdikten sonra avukatıyla birlikte emniyetten ayrıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/tutuklu-muhittin-bocekin-oglu-havalimaninda-gozaltina-alindi-yurt-disindan-dondu-1098693508.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103748/69/1037486924_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_326f0c76fdc8a38510fc7626414efae4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
müjdat gezen, bizim ev, soruşturma, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama
müjdat gezen, bizim ev, soruşturma, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama
Usta oyuncu Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı
Sanatçı Müjdat Gezen hakkında bir programda söylediği sözlerden dolayı soruşturma başlatıldı. Gezen İstanbul Emniyeti'ne avukatıyla birlikte gelerek ifade verdi.
Usta oyuncu Müjdat Gezen hakkında, kendisine ait kanalda söylediği sözlerden dolayı 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Gezen, İstanbul Emniyeti'nde ifade verdi.
Hakkındaki suçlamaları kabul etmedi
'Müjdat Gezen ile Bizim Ev' isimli programında söylediği sözlerle ilgili verdiği ifadede soruşturmaya konu olan bölümde söylediği sözlerin espri amaçlı söylendiğini belirten Gezen, ifadelerde kışkırtıcı ya da aşağılayıcı hiçbir yön olmadığını dile getirdi.
Gezen ifadesinde, "Programda geçen ‘Müslümanlarda bir adet vardır, biri öldüğü zaman annesinin adı ile gömülür, bilir misiniz sebebini? Çünkü Anadolu’da çok sevdiğim bir söz vardır; ‘anan mutlaka anandır, baban belki babandır, doğru değil mi ama garanti’ ifadem aslında Peygamberimiz Hz. Muhammed’in söylediği ‘cennet annelerin ayakları altındadır’ sözünün şaka yollu bir anlatımıdır. Buradaki ifadem ülkemin kadınını yüceltmek içindir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.
Gezen, ifadesini verdikten sonra avukatıyla birlikte emniyetten ayrıldı.