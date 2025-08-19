https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/usta-oyuncu-mujdat-gezen-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1098696334.html

Usta oyuncu Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Usta oyuncu Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Sputnik Türkiye

Sanatçı Müjdat Gezen hakkında bir programda söylediği sözlerden dolayı soruşturma başlatıldı. Gezen İstanbul Emniyeti'ne avukatıyla birlikte gelerek ifade... 19.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-19T16:03+0300

2025-08-19T16:03+0300

2025-08-19T16:03+0300

türki̇ye

müjdat gezen

bizim ev

soruşturma

halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103748/69/1037486924_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_4e4cb1613418809239b643f21eb9f4b8.jpg

Usta oyuncu Müjdat Gezen hakkında, kendisine ait kanalda söylediği sözlerden dolayı 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Gezen, İstanbul Emniyeti'nde ifade verdi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmedi'Müjdat Gezen ile Bizim Ev' isimli programında söylediği sözlerle ilgili verdiği ifadede soruşturmaya konu olan bölümde söylediği sözlerin espri amaçlı söylendiğini belirten Gezen, ifadelerde kışkırtıcı ya da aşağılayıcı hiçbir yön olmadığını dile getirdi. Gezen ifadesinde, "Programda geçen ‘Müslümanlarda bir adet vardır, biri öldüğü zaman annesinin adı ile gömülür, bilir misiniz sebebini? Çünkü Anadolu’da çok sevdiğim bir söz vardır; ‘anan mutlaka anandır, baban belki babandır, doğru değil mi ama garanti’ ifadem aslında Peygamberimiz Hz. Muhammed’in söylediği ‘cennet annelerin ayakları altındadır’ sözünün şaka yollu bir anlatımıdır. Buradaki ifadem ülkemin kadınını yüceltmek içindir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı. Gezen, ifadesini verdikten sonra avukatıyla birlikte emniyetten ayrıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/tutuklu-muhittin-bocekin-oglu-havalimaninda-gozaltina-alindi-yurt-disindan-dondu-1098693508.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

müjdat gezen, bizim ev, soruşturma, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama