https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/usta-oyuncu-mujdat-gezen-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1098696334.html
Usta oyuncu Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı
Usta oyuncu Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı
19.08.2025
müjdat gezen
bizim ev
soruşturma
halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103748/69/1037486924_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_4e4cb1613418809239b643f21eb9f4b8.jpg
Müjdat Gezen
Sanatçı Müjdat Gezen hakkında bir programda söylediği sözlerden dolayı soruşturma başlatıldı. Gezen İstanbul Emniyeti'ne avukatıyla birlikte gelerek ifade verdi.
Usta oyuncu Müjdat Gezen hakkında, kendisine ait kanalda söylediği sözlerden dolayı 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Gezen, İstanbul Emniyeti'nde ifade verdi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmedi

'Müjdat Gezen ile Bizim Ev' isimli programında söylediği sözlerle ilgili verdiği ifadede soruşturmaya konu olan bölümde söylediği sözlerin espri amaçlı söylendiğini belirten Gezen, ifadelerde kışkırtıcı ya da aşağılayıcı hiçbir yön olmadığını dile getirdi.
Gezen ifadesinde, "Programda geçen ‘Müslümanlarda bir adet vardır, biri öldüğü zaman annesinin adı ile gömülür, bilir misiniz sebebini? Çünkü Anadolu’da çok sevdiğim bir söz vardır; ‘anan mutlaka anandır, baban belki babandır, doğru değil mi ama garanti’ ifadem aslında Peygamberimiz Hz. Muhammed’in söylediği ‘cennet annelerin ayakları altındadır’ sözünün şaka yollu bir anlatımıdır. Buradaki ifadem ülkemin kadınını yüceltmek içindir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.
Gezen, ifadesini verdikten sonra avukatıyla birlikte emniyetten ayrıldı.
