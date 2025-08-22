https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/unlu-rapci-cakal-silahli-saldiriya-ugradi-hastaneye-kaldirildi-1098767085.html
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen 33. Ayçiçeği Festivali'nde sahne alan ve Çakal ismiyle tanınan Emirhan Çakal, konser sonrası saldırıya uğradı. Bacağından vurulan şarkıcı ameliyata alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Fotoğraf çektirmek isteyen hayranının isteğini kırınca vurulduİddiaya göre fotoğraf çektirmek isteyen hayranının isteğini geri çeviren Çakal, havalı tüfekle bacağından vuruldu. Kurşunun kemiğe saplandığı öğrenilirken rapçi, özel bir hastanede ameliyata alındı. Şarkıcının tedavisinin sürdüğü bildirildi. Saldırgan ise savcılıkta ifade veriyor.Çakal kimdir?1 Ocak 2001 doğumlu olan Emirhan Çakal, sahne adıyla "Çakal", 2020 yılında yayınladığı parçalarla müzik dünyasına adım attı. 2021'de çıkış yaparak geniş kitlelere ulaştı ve Türk rap müziğinin sevilen isimlerinden biri haline geldi.
Ünlü rapçi Çakal, silahlı saldırıya uğradı: Hastaneye kaldırıldı
13:01 22.08.2025 (güncellendi: 13:04 22.08.2025)
Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen 33. Ayçiçeği Festivali’nde sahne alan ve Çakal ismiyle tanınan Emirhan Çakal, konser sonrası saldırıya uğradı. Bacağından vurulan şarkıcı ameliyata alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Fotoğraf çektirmek isteyen hayranının isteğini kırınca vuruldu
İddiaya göre fotoğraf çektirmek isteyen hayranının isteğini geri çeviren Çakal, havalı tüfekle bacağından vuruldu. Kurşunun kemiğe saplandığı öğrenilirken rapçi, özel bir hastanede ameliyata alındı. Şarkıcının tedavisinin sürdüğü bildirildi. Saldırgan ise savcılıkta ifade veriyor.
1 Ocak 2001 doğumlu olan Emirhan Çakal, sahne adıyla “Çakal”, 2020 yılında yayınladığı parçalarla müzik dünyasına adım attı. 2021'de çıkış yaparak geniş kitlelere ulaştı ve Türk rap müziğinin sevilen isimlerinden biri haline geldi.