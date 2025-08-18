https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/izbandan-aciklama-tum-gun-boyunca-seferler-iptal-1098657147.html

İZBAN'dan açıklama: Tüm gün boyunca seferler iptal

İZBAN'dan açıklama: Tüm gün boyunca seferler iptal

Sputnik Türkiye

İZBAN 18 Ağustos Pazartesi tüm gün boyunca seferlerin yapılmayacağını açıkladı. 18.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-18T07:27+0300

2025-08-18T07:27+0300

2025-08-18T07:27+0300

türki̇ye

i̇zban

tcdd

iş bırakma eylemi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/11/1054814266_0:87:1536:950_1920x0_80_0_0_d980df52ebc7beb6aab491a75f773fc6.jpg

Sabah saatlerinde İZBAN kullanmak isteyen İzmirliler İZBAN'ın kapalı olmasıyla karşılaştı. Özellikle sosyal medyada 'İZBAN neden kapalı' diye yazmaya başladı.İZBAN neden kapalı?Memurların ülke genelindeki iş bırakma eylemi sebebiyle işbaşı yapılamayacağını söyleyen İZBAN, seferleri iptal etti.İZBAN'da hangi seferler iptal?İZBAN'dan yapılan açıklama şu şekilde:

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇zban neden kapalı?, i̇zban'da hangi seferler iptal?