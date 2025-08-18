Türkiye
İstanbul'da otobüs devrildi: İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/izbandan-aciklama-tum-gun-boyunca-seferler-iptal-1098657147.html
İZBAN'dan açıklama: Tüm gün boyunca seferler iptal
İZBAN'dan açıklama: Tüm gün boyunca seferler iptal
Sputnik Türkiye
İZBAN 18 Ağustos Pazartesi tüm gün boyunca seferlerin yapılmayacağını açıkladı. 18.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-18T07:27+0300
2025-08-18T07:27+0300
türki̇ye
i̇zban
tcdd
iş bırakma eylemi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/11/1054814266_0:87:1536:950_1920x0_80_0_0_d980df52ebc7beb6aab491a75f773fc6.jpg
Sabah saatlerinde İZBAN kullanmak isteyen İzmirliler İZBAN'ın kapalı olmasıyla karşılaştı. Özellikle sosyal medyada 'İZBAN neden kapalı' diye yazmaya başladı.İZBAN neden kapalı?Memurların ülke genelindeki iş bırakma eylemi sebebiyle işbaşı yapılamayacağını söyleyen İZBAN, seferleri iptal etti.İZBAN'da hangi seferler iptal?İZBAN'dan yapılan açıklama şu şekilde:
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/11/1054814266_10:0:1374:1023_1920x0_80_0_0_b62fd9f57cfe170ba695f45e3fcd6c77.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇zban neden kapalı?, i̇zban'da hangi seferler iptal?
i̇zban neden kapalı?, i̇zban'da hangi seferler iptal?

İZBAN'dan açıklama: Tüm gün boyunca seferler iptal

07:27 18.08.2025
© İZBANİzmir İZBAN
İzmir İZBAN - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2025
© İZBAN
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
İZBAN 18 Ağustos Pazartesi tüm gün boyunca seferlerin yapılmayacağını açıkladı.
Sabah saatlerinde İZBAN kullanmak isteyen İzmirliler İZBAN'ın kapalı olmasıyla karşılaştı. Özellikle sosyal medyada 'İZBAN neden kapalı' diye yazmaya başladı.

İZBAN neden kapalı?

Memurların ülke genelindeki iş bırakma eylemi sebebiyle işbaşı yapılamayacağını söyleyen İZBAN, seferleri iptal etti.

İZBAN'da hangi seferler iptal?

İZBAN'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Memurların ülkemiz genelinde gerçekleştireceği bir günlük iş bırakma eylemi nedeniyle, TCDD çalışanları da işbaşı yapmayacaktır. Bu nedenle 18 Ağustos 2025 Pazartesi tüm gün boyunca seferlerimizi iptal etmek zorunda kaldığımızı önemle belirtiriz. Lütfen yolculuğunuzu, yukardaki bilgilendirmeyi dikkate alarak planlayınız. İZBAN"

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала