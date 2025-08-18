https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/izbandan-aciklama-tum-gun-boyunca-seferler-iptal-1098657147.html
İZBAN'dan açıklama: Tüm gün boyunca seferler iptal
İZBAN'dan açıklama: Tüm gün boyunca seferler iptal
İZBAN 18 Ağustos Pazartesi tüm gün boyunca seferlerin yapılmayacağını açıkladı.
Sabah saatlerinde İZBAN kullanmak isteyen İzmirliler İZBAN'ın kapalı olmasıyla karşılaştı. Özellikle sosyal medyada 'İZBAN neden kapalı' diye yazmaya başladı.İZBAN neden kapalı?Memurların ülke genelindeki iş bırakma eylemi sebebiyle işbaşı yapılamayacağını söyleyen İZBAN, seferleri iptal etti.İZBAN'da hangi seferler iptal?İZBAN'dan yapılan açıklama şu şekilde:
