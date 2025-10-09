https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/istanbul-altin-rafinerisi-asye-yonelik-operasyonda-20-kisi-tutuklandi-1100070266.html

İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.’ye yönelik operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. ve bağlı şirketlere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 kişiden 20'si tutuklandı. Diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla... 09.10.2025

İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) A.Ş. ve ilişkili şirketler hakkında hileli yollarla devlet desteği alarak kamu zararına yol açtıkları iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 24 şüpheliden 20’si tutuklandı.Şüphelilerden 2’si adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılırken, 1 kişi de savcılık tarafından serbest bırakıldı. Tutuklanan şüpheliler, 'suç örgütü kurmak', 'suç örgütüne üye olmak' ve 'kamu zararına dolandırıcılık' suçlamalarıyla hakim karşısına çıktı.

