https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/dogum-sonrasi-yarim-zamanli-calisma-yonetmeligi-yururluge-girdi-yarim-zamanli-calisma-hangi-1097970710.html
Doğum sonrası yarım zamanlı çalışma yönetmeliği yürürlüğe girdi: Yarım zamanlı çalışma hangi memurları kapsıyor?
Doğum sonrası yarım zamanlı çalışma yönetmeliği yürürlüğe girdi: Yarım zamanlı çalışma hangi memurları kapsıyor?
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Memurlara, çocukları ilköğretime başlayana kadar yarım zamanlı çalışma hakkı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemeye göre, haftalık çalışma süresi 3... 18.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-18T00:51+0300
2025-07-18T00:51+0300
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Memurlara, çocukları ilköğretime başlayana kadar yarı zamanlı çalışma hakkı tanındı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın hazırladığı 'Doğum Sonrası Yarım Zamanlı Çalışma Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik', Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 2016’da yasal altyapısı oluşturulan ancak uygulamaya geçirilemeyen düzenleme, tam 9 yıl sonra hayata geçirildi.Kimler yarım zamanlı çalışmadan yararlanabilecek?Yarım zamanla çalışma saatleri nasıl olacak?Memurlar, haftalık çalışma süresini iki farklı şekilde düzenleyebilecek:Yarım zamanlı çalışan memurun maaşı değişecek mi?Öğretmenler ve din görevlilerine özel uygulama Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı personeli için haftalık çalışma süresinin yarısı baz alınacak. Kurumlar, kendi iç düzenlemelerini belirleyecek.Yarım zamanlı çalışma başvurusu nasıl yapılır?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/memurlara-yari-zamanli-calisma-hakki-tanindi-memurlarin-yari-zamanli-calismada-maasi-kesilir-mi-1097968470.html
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yarı zamanlı çalışma, memur, memur zammı, memur maaşı, büro memur-sen, memur-sen, memur alımı, en düşük memur maaşı, 2025 emekli ve memur zammı, memur sendikaları konfederasyonu
yarı zamanlı çalışma, memur, memur zammı, memur maaşı, büro memur-sen, memur-sen, memur alımı, en düşük memur maaşı, 2025 emekli ve memur zammı, memur sendikaları konfederasyonu
Doğum sonrası yarım zamanlı çalışma yönetmeliği yürürlüğe girdi: Yarım zamanlı çalışma hangi memurları kapsıyor?
Memurlara, çocukları ilköğretime başlayana kadar yarım zamanlı çalışma hakkı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemeye göre, haftalık çalışma süresi 3 günden az olmayacak; günlük çalışma ise 3 saatten az ve 8 saatten fazla olamayacak. Bu süreçte memurlara maaşlarının yarısı ödenecek. Her iki ebeveyn de bu haktan yararlanabilecek.
Memurlara, çocukları ilköğretime başlayana kadar yarı zamanlı çalışma hakkı tanındı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın hazırladığı 'Doğum Sonrası Yarım Zamanlı Çalışma Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik', Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 2016’da yasal altyapısı oluşturulan ancak uygulamaya geçirilemeyen düzenleme, tam 9 yıl sonra hayata geçirildi.
Kimler yarım zamanlı çalışmadan yararlanabilecek?
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4/A
kapsamındaki memurlar, çocukları ilkokula başlayana kadar yarım zamanlı çalışabilecek.
Şube müdürü ve üzeri yöneticilerle yurt dışı görevliler
bu haktan yararlanamayacak.
Hem anne hem baba memursa
, her ikisi de eş zamanlı olarak yarım zamanlı çalışma talep edebilecek.
Yarım zamanla çalışma saatleri nasıl olacak?
Memurlar, haftalık çalışma süresini iki farklı şekilde düzenleyebilecek:
1.3 gün x 8 saat
: Haftada 3 gün tam gün çalışma.
2.5 gün x kısaltılmış saat
: Her gün en az 3 saat olmak üzere esnek çalışma.
Yarım zamanlı çalışan memurun maaşı değişecek mi?
Yarım zamanlı çalışan memurların maaş ve sosyal yardımları yarıya inecek
.
Kıdem ve terfi süreleri
yarı zamanlı çalışılan süreye göre hesaplanacak.
Öğretmenler ve din görevlilerine özel uygulama
Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı personeli için haftalık çalışma süresinin yarısı baz alınacak. Kurumlar, kendi iç düzenlemelerini belirleyecek.
Yarım zamanlı çalışma başvurusu nasıl yapılır?
Memurlar, yarım zamanlı çalışma taleplerini kurumlarına yazılı olarak
iletecek.
Kamu kurumları, başvuruları 30 gün içinde
personel kayıt sistemine işleyecek.