https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/dogum-sonrasi-yarim-zamanli-calisma-yonetmeligi-yururluge-girdi-yarim-zamanli-calisma-hangi-1097970710.html

Doğum sonrası yarım zamanlı çalışma yönetmeliği yürürlüğe girdi: Yarım zamanlı çalışma hangi memurları kapsıyor?

Doğum sonrası yarım zamanlı çalışma yönetmeliği yürürlüğe girdi: Yarım zamanlı çalışma hangi memurları kapsıyor?

Sputnik Türkiye

Memurlara, çocukları ilköğretime başlayana kadar yarım zamanlı çalışma hakkı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemeye göre, haftalık çalışma süresi 3... 18.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-18T00:51+0300

2025-07-18T00:51+0300

2025-07-18T00:51+0300

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Memurlara, çocukları ilköğretime başlayana kadar yarı zamanlı çalışma hakkı tanındı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın hazırladığı 'Doğum Sonrası Yarım Zamanlı Çalışma Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik', Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 2016’da yasal altyapısı oluşturulan ancak uygulamaya geçirilemeyen düzenleme, tam 9 yıl sonra hayata geçirildi.Kimler yarım zamanlı çalışmadan yararlanabilecek?Yarım zamanla çalışma saatleri nasıl olacak?Memurlar, haftalık çalışma süresini iki farklı şekilde düzenleyebilecek:Yarım zamanlı çalışan memurun maaşı değişecek mi?Öğretmenler ve din görevlilerine özel uygulama Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı personeli için haftalık çalışma süresinin yarısı baz alınacak. Kurumlar, kendi iç düzenlemelerini belirleyecek.Yarım zamanlı çalışma başvurusu nasıl yapılır?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/memurlara-yari-zamanli-calisma-hakki-tanindi-memurlarin-yari-zamanli-calismada-maasi-kesilir-mi-1097968470.html

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