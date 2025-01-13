https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/mitten-nokta-operasyonu-reyhanli-saldirisi-faili-yakalandi-1092616170.html
MİT'ten nokta operasyonu: Reyhanlı saldırısı faili yakalandı
MİT'ten nokta operasyonu: Reyhanlı saldırısı faili yakalandı
Sputnik Türkiye
Reyhanlı'da 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı faillerinden Muhammed Dib Koralı yakalandı. 13.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-13T12:52+0300
2025-01-13T12:52+0300
2025-01-13T12:54+0300
türkiye
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 2013'te Reyhanlı'da 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Muhammed Dib Koralı'yı Suriye'de yakaladı.Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, terör saldırısının planlayıcıları arasında yer alan ve saldırıda kullanılan bombaları temin eden Muhammed Dib Koralı'nin saklandığı yeri tespit etti.MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonla yakalanan Koralı, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. MİT, terör saldırısının faili ve planlayıcıları arasında yer alan Yusuf Nazik'i de 2018'de Suriye'de düzenlediği operasyonla Türkiye'ye getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/almanak--2024te-turkiyede-neler-oldu-1091503723.html
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mit, muhammed dib koralı, reyhanlı saldırısı
mit, muhammed dib koralı, reyhanlı saldırısı
MİT'ten nokta operasyonu: Reyhanlı saldırısı faili yakalandı
12:52 13.01.2025 (güncellendi: 12:54 13.01.2025)
Ayrıntılar geliyor
Reyhanlı'da 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı faillerinden Muhammed Dib Koralı yakalandı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 2013'te Reyhanlı'da 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Muhammed Dib Koralı'yı Suriye'de yakaladı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, terör saldırısının planlayıcıları arasında yer alan ve saldırıda kullanılan bombaları temin eden Muhammed Dib Koralı'nin saklandığı yeri tespit etti.
MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonla yakalanan Koralı, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. MİT, terör saldırısının faili ve planlayıcıları arasında yer alan Yusuf Nazik'i de 2018'de Suriye'de düzenlediği operasyonla Türkiye'ye getirmişti.