https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/mitten-nokta-operasyonu-reyhanli-saldirisi-faili-yakalandi-1092616170.html

MİT'ten nokta operasyonu: Reyhanlı saldırısı faili yakalandı

MİT'ten nokta operasyonu: Reyhanlı saldırısı faili yakalandı

Sputnik Türkiye

Reyhanlı'da 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı faillerinden Muhammed Dib Koralı yakalandı. 13.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-13T12:52+0300

2025-01-13T12:52+0300

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türkiye

reyhanlı

mit

hatay

türkiye

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 2013'te Reyhanlı'da 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Muhammed Dib Koralı'yı Suriye'de yakaladı.Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, terör saldırısının planlayıcıları arasında yer alan ve saldırıda kullanılan bombaları temin eden Muhammed Dib Koralı'nin saklandığı yeri tespit etti.MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonla yakalanan Koralı, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. MİT, terör saldırısının faili ve planlayıcıları arasında yer alan Yusuf Nazik'i de 2018'de Suriye'de düzenlediği operasyonla Türkiye'ye getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/almanak--2024te-turkiyede-neler-oldu-1091503723.html

türkiye

reyhanlı

hatay

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mit, muhammed dib koralı, reyhanlı saldırısı