TBMM’de terörsüz Türkiye i̇çin kapalı oturum: Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 12 Ağustos'ta toplanacak

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 8 Ağustos 2025 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında ikinci kez toplandı. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında yapılan toplantı, TBMM Tören Salonu’nda gerçekleştirildi.Toplantı oy birliğiyle kapalı yapıldıToplantının başında konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, oturumun tam kapalılık ilkesiyle yürütülmesi önerisini oylamaya sundu. Komisyon üyeleri, oy birliğiyle toplantının kapalı yapılmasına karar verdi. Kurtulmuş, kapalı oturumun usul ve esaslarına dair anayasal ve içtüzüksel hatırlatmalarda bulundu ve ardından gizlilik esasına uygun olarak toplantı düzenine geçildi.Üç bakanlık temsilcisi komisyona sunum yaptıKapalı oturuma davetle katılan üç önemli isim, Komisyona kapsamlı sunumlar gerçekleştirdi:Üç isim, sırasıyla güvenlik, savunma ve istihbarat alanlarında detaylı bilgi aktarımında bulundu. Komisyon üyelerinden gelen sorulara yanıt verildi, güvenlik politikaları üzerine kapalı istişareler yürütüldü.Üçüncü toplantı 12 Ağustos’ta yapılacakKomisyonun bir sonraki oturumu, 12 Ağustos 2025 Salı günü saat 14.00’te, yine TBMM Tören Salonu’nda yapılacak. Bu toplantıda Komisyon üyelerinin, komisyon çalışmalarına yönelik öneri ve katkıları alınacak.
Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 8 Ağustos 2025 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında ikinci kez toplandı. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında yapılan toplantı, TBMM Tören Salonu’nda gerçekleştirildi.
Toplantı oy birliğiyle kapalı yapıldı
Toplantının başında konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, oturumun tam kapalılık ilkesiyle yürütülmesi önerisini oylamaya sundu. Komisyon üyeleri, oy birliğiyle toplantının kapalı yapılmasına karar verdi. Kurtulmuş, kapalı oturumun usul ve esaslarına dair anayasal ve içtüzüksel hatırlatmalarda bulundu ve ardından gizlilik esasına uygun olarak toplantı düzenine geçildi.
Üç bakanlık temsilcisi komisyona sunum yaptı
Kapalı oturuma davetle katılan üç önemli isim, Komisyona kapsamlı sunumlar gerçekleştirdi:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
,
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler
,
Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın
.
Üç isim, sırasıyla güvenlik, savunma ve istihbarat alanlarında detaylı bilgi aktarımında bulundu. Komisyon üyelerinden gelen sorulara yanıt verildi, güvenlik politikaları üzerine kapalı istişareler yürütüldü.
Üçüncü toplantı 12 Ağustos’ta yapılacak
Komisyonun bir sonraki oturumu, 12 Ağustos 2025 Salı günü saat 14.00’te, yine TBMM Tören Salonu’nda yapılacak. Bu toplantıda Komisyon üyelerinin, komisyon çalışmalarına yönelik öneri ve katkıları alınacak.