Eski CHP Genel Başkanı yoğun bakıma kaldırıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin’in rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu. 08.10.2025, Sputnik Türkiye

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı.CHP Sözcüsü Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Geçmiş dönem Genel Başkanımız Sayın Hikmet Çetin’in rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını üzüntüyle öğrendim. Kendisine acil şifalar diliyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.Hikmet Çetin kimdir?Hikmet Çetin, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü'nden mezun oldu. Devlet Planlama Teşkilatı’nda (DPT) uzman olarak görev yaptı. 1960’ların sonunda kamu yönetimi ve ekonomi alanında çeşitli çalışmalara imza attı. 1977 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) Diyarbakır milletvekili olarak Meclis’e girdi. CHP’nin farklı dönemlerinde görev aldı ve bir süre CHP Genel Başkanlığı da yaptı.

